Kastamonu'da yola düşen kaya çarpan aracın sürücüsü yaralandı

Bugün ne oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kastamonu ÇatalzeytinAbana karayolunda yola düşen kaya parçasına çarpan aracın sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre aşırı yağış sebebiyle akşam saatlerinde ÇatalzeytinAbana karayolunun Şekerçeşme mevkiinde yola kaya düştü. O sırada yolda seyir halinde olan 34 NY 9591 plakalı hafif ticari araç ise duramayarak kayaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan sürücü, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

KASTAMONU 09 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:18

GÜNEŞ 06:42

ÖĞLE 12:37

İKİNDİ 15:47

AKŞAM 18:22

YATSI 19:42

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.