Kastamonu'da yola düşen kaya çarpan aracın sürücüsü yaralandı

Kastamonu ÇatalzeytinAbana karayolunda yola düşen kaya parçasına çarpan aracın sürücüsü yaralandı.
Edinilen bilgiye göre aşırı yağış sebebiyle akşam saatlerinde ÇatalzeytinAbana karayolunun Şekerçeşme mevkiinde yola kaya düştü. O sırada yolda seyir halinde olan 34 NY 9591 plakalı hafif ticari araç ise duramayarak kayaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan sürücü, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.
KASTAMONU
09 Ekim 2019 Çarşamba
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