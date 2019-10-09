Kastamonuspor 1966 - Piserro Kahramanmaraşspor: 1-0

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STAT: Gazi

HAKEMLER: Hüseyin Gökberk Arslan (xx), Cemalettin Gündoğdular (xx), Oğuz Akyüz (xx)

KASTAMONUSPOR 1966: İsmail (xxx)- Recep (xx), Doğanay (xx) (Dk. 68 Ömer x), İlyas (xx), Metincan (xx) (Dk. 79 Hakkı Can x), Berkay (xx), Harun (xx), Faruk (xxx), Özgür Yılmaz (xxx), Alican (xx) (Dk. 58 Özgür İleri x), Hakan (xx)

PİSERRO KAHRAMANMARAŞSPOR: Özkan (x)- Hüseyin (x) (Dk. 46 Haluk x) Nuri (x), İsmail (x), Fatih (x) Gökhan (xx), Yusuf xx), Yasin (xx), İsa (x) (Dk. 85 Ali x), Rıdvan (x), Recep (x) (Dk. 65 Cerem x),

GOLLER: Dk.18 Metincan (Kastamonuspor 1966)

SARI KARTLAR: Berkay, Hakan (Kastamonuspor 1966) - Rıdvan,Gökhan, Cerem (Piserro Kahramanmaraşspor)TFF 2´nci Lig Kırmızı Grup karşılaşmasında Kastamonuspor 1966, kendi sahasında konuk ettiği Piserro Kahramanmaraşspor´u 1-0 mağlup etti.

18´inci dakikada Kastamonuspor 1966 atağında Recep atak yönüne göre sol çaprazdan topu ceza sahasına gönderdi. Kahramanmaraşspor defans oyuncularından seken topu iyi takip eden Metincan, kafa vuruşuyla topu kalecinin üzerinden ağlarla buluşturdu: 1-0

Karşılaşma ev sahibi takımın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.



KASTAMONU 09 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:18

GÜNEŞ 06:42

ÖĞLE 12:37

İKİNDİ 15:47

AKŞAM 18:22

YATSI 19:42

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