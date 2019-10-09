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Kastamonu’da Bilim Şenliği başladı

İHA

Kastamonu Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen Kastamonu Bilim Şenliği başladı.

Kastamonu’da Bilim Şenliği başladı

Kastamonu Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen Kastamonu Bilim Şenliği başladı.
Şehit Mehmet Yılmaz İmam Hatip Ortaokulu’nun “Hayal et, tasarla, dene, üret” adlı 4007TÜBİTAK Bilim Şenlikleri programı kapsamında desteklenmeye layık görülen Kastamonu Bilim Şenliği, Kuzeykent Kapalı Pazaryerinde başladı.
Bilim Şenliğinde konuşan Vali Yaşar Karadeniz, önümüzdeki yıl yapılacak Bilim Şenliğinde protokol konuşmalarının kaldırılarak yerine çizgi film gösterisinin yapılacağını belirterek, “Burada yapılan bu etkinlik çocukların geleceği için önemli bir etkinliktir. Geçen yıl ki bilim şenliğinde bahsettiğim gibi üretmek tek başına bir şey ifade etmiyor. Fayda ve değeri yüksek ürünler üretmeniz lazım. Bu da ancak bilim, teknolojiyle elde edilir. Tonlarca ürün dışarıya gönderiliyor ancak karşılığında ufak bir makine alınıyor. Bilime ve teknolojiye önem vermeliyiz. Gelecekte güvende olmak istiyorsak, bilim ve teknolojiye önem vermemiz lazım. Günümüzün savaş ve mücadelelerinim bilim ve teknoloji üzerinden yapılıyor. Sizin teknolojiniz ne kadar üstünse askeri yönden de o kadar güçlüsünüz. Hem okullarda sizlere verilen eğitim hem de bu tür fuar alanları; teknolojinin ülkemizde de gelişmesi açısından faydalı olacaktır. Okulda teknoloji dersleri uygulamalı hale geldiğinde, çizgi film izlemek kadar zevkli olacaktır. Ülkemiz gelişmeye devam edecektir” dedi.

“75 atölyede 35 farklı etkinlik yapılacak”
2017 yılında yaptıkları ilk Bilim Şenliğinde 35 atölye çalışması yaptıklarını söyleyen Kastamonu Milli Eğitim Müdürü Cengiz Bahçacıoğlu, şöyle konuştu: “2018 yılında 50 atölyeyle tamamlamıştık. Bu yıl ise 75 atölye çalışması ve 225 atölye lideri, rehberlerimizin katkısıyla 10 bin ziyaretçi hedefiyle buradayız. Bilim Şenliğiyle okullarımızdaki öğretmen, öğrenci ve diğer eğitim çalışanlarının eğitim, öğretim, kültür, bilim ve projeler konusunda yaptıkları çalışmalarının paylaşımını gerçekleştiriyoruz. Ülkemizin 2023 eğitim vizyonu doğrultusunda bilim toplumu oluşturmak üzere toplumun tüm kesimlerinin bilime olan ilgisini arttırmak amacıyla şenliği yapıyoruz. Gençleri bilimsel araştırma yapma ve farkındalığı oluşturacağız. 2023 eğitim vizyonunda ortaöğretim temasında yer alan akademik bilgi, beceriye dönüşecektir. Bugün bize 14 farklı ilden 20 katılımcı arkadaşımız eşlik edecek. İstanbul, İzmir, Denizli, Kocaeli, Samsun, Tokat, Rize, Burdur, Zonguldak, Kayseri, Muğla, Ankara, Uşak ve Bursa illerinden gelen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum”
Konuşmaların ardından protokol üyeleri, atölyeleri gezerek çalışmalar hakkında bilgi aldılar ve yapılan deneyleri incelediler.
İki gün sürecek olan Bilim Şenliği boyunca interaktif atölye ve laboratuvar çalışmaları, bilim şovları, gökyüzü gözlemi ve çeşitli başlıklarda atölye çalışmalardan oluşan 35 farklı etkinliği 70 atölyede, hem vatandaşlar hem de öğrenciler deneyerek ve uygulayarak inceleyebilecekler.

KASTAMONU

09 Ekim 2019 Çarşamba

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