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Güney Koreliler Kastamonu’da Kore gazilerini ziyaret etti Güney Koreli Joo: “Biz, Türkiye'yi kan ...

İHA

Kastamonu’ya gelen 9 Güney Kore vatandaşı, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kastamonu Şubesi’ni ziyaret ederek ülkeleri için yaptıkları fedakarlık dolayısıyla gazilere teşekkür etti.
Kastamonu’nun tarihi ve kültürel mekanlarını gezmek için gelen Güney Koreliler, kentte ikamet eden hemşehrileri Sangwon Kim ve eşi ile birlikte Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kastamonu Şubesi’ni ziyaret etti. Ülkeleri için verdikleri mücadele dolayısıyla gazilere teşekkür eden Güney Koreliler, daha sonra gazilere plaket takdim etti.
Öğretmen olduğunu söyleyen Seongpii Joo, Kastamonu’ya arkadaşları ile birlikte geçmek için geldiklerini belirterek, “Geldiğimizde muharip gaziler derneği olduğunu öğrendik. Birde burada Kore gazisi olduğunu öğrendik. Onun için ziyaret edip, kendilerine teşekkür etmek istedik. Buradaki Kore gazisi amcalarımız sayesinde Güney Kore şimdiki durumunda. O yüzden teşekkür amacıyla buraya geldik” dedi.
Türkiye’nin kendileri için çok özel bir yere sahip olduğuna dikkat çeken Seongpii Joo, “Ben çocukluğumdan beri Türkler hakkında ve Türk askeri hakkında çok şey öğrendim. Doğuştan itibaren herkes büyüklerinden ve çevresindeki insanlardan çok şeyler öğreniyor. Türkiye ile Güney Kore arasındaki ilişki normal bir ilişki değil. Biz Türkiye'yi kan kardeşi ülke olarak görüyoruz” diye konuştu.
Kendisinin de bir yıl süreyle Güney Kore’de görev yaptığını anlatan Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kastamonu Şubesi Başkanı Ali Cesuroğlu ise, “Güney Korelileri çok sevdik. Çok iyi insanlar, çok çalışkan insanlar. Savaşın tahribatının ne olduğunu bizzat gözlerimle gördüm. Ne sıkıntılar çektiklerini biliyorum. Ona rağmen okumayı ve çok şey öğrenmeyi tercih eden insanlardır. Güney Kore'yi Türkiye'den sonra 2. ülkem olarak görüyorum” şeklinde konuştu.
Unutulmamanın güzel olduğunu vurgulayan Başkan Ali Cesuroğlu, şöyle konuştu: “Asıl beni memnun eden çok sevdiğimiz insanları yanımızda görmektir. Bu bakımdan çok mutluyum. Biz onların yanına gittik, şimdi onların çocukları bizi ziyarete geliyor. Onların buraya gelişi bizim için en büyük hediye. Unutamayacağım bir gün” dedi.
Ziyaretin ardından gaziler, Güney Koreli vatandaşlarla bir süre sohbet etti.

KASTAMONU

09 Ekim 2019 Çarşamba

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