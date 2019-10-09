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Kastamonu’da üzerine ağaç devrilen şahıs hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu’da merkeze bağlı Haydarlar köyünde kesilen ağacın üzerine devrilmesi sonucu 54 yaşındaki İsmail Kuruoğlu, ağır yaralandı. Olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırılan İsmail Kuruoğlu, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kuruoğlu’nun cenazesi, hastanenin morguna kaldırıldı. Kaza sonrası jandarma ekipleri olay yerinde incelemelerde bulundu.

KASTAMONU 09 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:18

GÜNEŞ 06:42

ÖĞLE 12:37

İKİNDİ 15:47

AKŞAM 18:22

YATSI 19:42

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