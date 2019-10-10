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Kurtuluş Mücadelesinin zorluklarını bu duvara resmediyorlar Kurtuluş Savaşında İstiklal Yolu’nda ...

İHA

Kastamonu'da "Kurtuluş Yolu" projesi kapsamında Kurtuluş Savaşının yaşandığı dönemde İnebolu'dan Sakarya'ya uzanan İstiklal Yolu'nda yaşananlar, duvara resmediliyor.

Kurtuluş Mücadelesinin zorluklarını bu duvara resmediyorlar Kurtuluş Savaşında İstiklal Yolu’nda yaşananlar bu duvara çiziliyor

Kastamonu'da “Kurtuluş Yolu” projesi kapsamında Kurtuluş Savaşının yaşandığı dönemde İnebolu’dan Sakarya’ya uzanan İstiklal Yolu’nda yaşananlar, duvara resmediliyor.
‘Kurtuluş Yolu’ projesi kapsamında İstanbul’dan kaçırılan mühimmatların İnebolu Limanından kağnılarla Kastamonu’ya ve buradan da ÇankırıAnkaraSakarya hattına taşınmasını konu ediniyor. Projede görev alan üniversite öğrencileri, İnönü Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde bulunan duvara, İstiklal Yolu’nda yaşananları resmediyor.

“Proje, 100 metrelik bir resim olarak tasarlandı”
Kurtuluş Yolu projesinin 100 metrelik bir resim olarak tasarlandığını söyleyen Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Resim Bölüm Başkanı Doç. Serkan İlden, “Bu proje Kurtuluş Yolu Projesi olarak başladı. Kastamonu Belediyesi ile Kastamonu Üniversitesinin ortak bir çalışmasıdır. İstiklal Yolu’nun İnebolu’dan başlayıp Kastamonu’dan, Çankırı’ya ve Ankara Polatlı’ya oradan Dumlupınar ve Sakarya’ya savaşlarda mühimmat sevk eden bu hattın tekrar hatırlanması ve bunun halkımızda bilinir olmasına yönelik düşüncesiyle bu projeye başladık. Proje 100 metrelik bir resim olarak tasarlandı. 20’şer metrelik paftalar halinde. İnebolu’dan kayıkçıların İstanbul’dan kaçırılıp geçirilen mühimmatların ya da toplanan mühimmatların kağnılarla Küre Dağları üzerinden Kastamonu’ya, Kastamonu’dan Çankırı’ya, Çankırı’dan Ankara’ya giden hattın üzerinden taşınmasını biz betimledik. Burada tarihimizde önemli olan figürler işin içerisine girdi. Öncelikle İnebolu’nun kahraman kayıkçıları, ardından Kastamonu’da Şehit Şerife Annemiz, daha sonra Çankırı’da olan olaylar yani Kastamonu’dan giden mühimmatların Çankırı’dan vatandaşlar tarafından Ankara’ya kadar götürülmesini anlatıyor” dedi.

“Hem öğrencilerimize hem de kentte yaşayanlara İstiklal Yolu’nu anlatmak istedik”
Kurtuluş Yolu projesiyle hem üniversitede okuyan öğrencilere hem de kentte yaşayanlara İstiklal Yolu’nu anlatmak istediklerini belirten İlden, “Biz, bu projede aslında üniversite olarak üstlenmemizin sebebi üniversitemizde yaklaşık 30 bin civarında öğrencimiz var. Bunların pek çoğu dışarıdan geldi. Kastamonu’nun Kurtuluş Savaşındaki hikayesini hiçbiri bilmiyor. Maalesef ki şehir içerisinde de halkımızdan çok az kişi İstiklal Yolunu biliyor ya da önemini çok fazla bu kadar detaylarıyla bilmiyorlardır. Bunları görsel olarak sunmaya çabaladık. Öncelikle hem şehirdeki vatandaşlarımız hem de üniversitemizdeki öğrencilerimiz bu projedeki çalışmalarla tarihi geçmişi öğrenecekler. Projede 20 öğrencimiz var. Projede canla başla çalışıyorlar”
Doç. Serkan İlden, hava şartları müsaade ettiği sürece Kastamonu’nun diğer yerlerinde de bu projenin devamının gelmesinin planlandığını söyledi.

“Anadolu insanımızın fedakarlıklarını bu duvarda ölümsüzleştiriyoruz”
Anadolu insanının Kurtuluş Mücadelesi sırasında yaptığı fedakarlıkları bu duvarda ölümsüzleştirdiklerini belirten Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Seyit Dursun ise, “Şuanda yaptığımız projede İnebolu’dan Polatlı’ya süregelen cephane taşınması, kağnılarla İstiklal Yolu’nda yürünmesi gibi olayları resmediyoruz. Anadolu insanının fedakarlıklarını, kendi dişlerinden tırnaklarından arttırdıklarını bu duvara resmediyoruz. Kendimizde yoruluyoruz ki onları hem anlıyoruz hem de kendimize betimlemeye çalışıyoruz. Bizler, bu projeyi yaparken gönüllü olduk. Talep belediyemizden geldi, üniversitemizde seve seve böyle bir talebi kabul etti. Bizlerde bu hikayeyi bir şekilde duvara yansıtmaya çalışıyoruz, bundan dolayı da mutluyuz. Çünkü Anadolu insanımızın fedakarlıklarını bu duvarda ölümsüzleştirmek ve bir şekilde Kastamonu’muza kazandırmak için bu projede yer alıyoruz” diye konuştu.

KASTAMONU

10 Ekim 2019 Perşembe

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