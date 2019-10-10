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URGE Projesi, Ticaret Bakanlığı tarafından kabul edildi

İHA

Mermer Sektöründe Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi (URGE) Projesi sektör ihtiyaç analizi Ticaret Bakanlığı tarafından kabul edildi.

URGE Projesi, Ticaret Bakanlığı tarafından kabul edildi

Mermer Sektöründe Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi (URGE) Projesi sektör ihtiyaç analizi Ticaret Bakanlığı tarafından kabul edildi.
Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı’nın (KATSO) öncülüğünde Kastamonu’da faaliyet gösteren mermer işletmelerinin küme oluşturarak uygulayacağı proje 3 yıl sürecek. KATSO Başkanı Oğuz Fındıkoğlu, “Hedefimiz, ilimizin değerlerini katma değere çevirmek, hammaddelerimizi ilimizde işlemek ve son ürün haline getirmek, bu proje ile firmalarımızın rekabet güçlerini artırmayı ve Pazar alanlarını genişletmeyi amaçlıyoruz, projemiz ayrıca sektördeki temsilcilerin birlikte hareket etme kabiliyetlerini de artıracaktır. Proje kümemizde 10 firma var bu 10 firma 3 yıl süre ile ihracatlarını da artıracaklardır. URGE’nin ilimize katacağı somut değerleri önümüzdeki dönemlerde hep birlikte göreceğiz” dedi.

KASTAMONU

10 Ekim 2019 Perşembe

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