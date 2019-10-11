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Yurtta kalan öğrencilerden Mehmetçiğe destek

İHA

Kastamonu'da Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı yurtlarda kalan öğrenciler, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'de yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.

Yurtta kalan öğrencilerden Mehmetçiğe destek

Kastamonu’da Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı yurtlarda kalan öğrenciler, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Suriye’de yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı’na destek verdi.
Kastamonu’da Kuzeykent Mahallesi yerleşkesinde yaklaşık 2 bin öğrencinin kaldığı KYK’ya ait Şeyh Şabanı Veli Öğrenci Yurdunda kalan öğrenciler, ellerinde Türk Bayrağıyla yurt bahçesine çıkarak sloganlar attı. İlk olarak hep bir ağızdan İstiklal Marşı’nı okuyan öğrenciler, daha sonra Komando Marşına söyledi. Ardından öğrenciler, tekbir ve salavatlar getirerek “Şehitler Ölmez, Vatan Bölünmez” sloganları attı. Öğrenciler, daha sonra güvenlik güçleri için dua ederek, odalarına döndü.

KASTAMONU

11 Ekim 2019 Cuma

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