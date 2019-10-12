Tosya’da fotoğraf sergisi hazırlıkları tamamlandı

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Tosya'da düzenlenecek olan ‘Gökyüzünden Türkiye Manzaraları’ konulu resim sergisi için hazırlıklar tamamlandı.

22. Uluslar arası Tosya Kültür ve Pirinç Festivali kapsamında Tosya Belediyesi ve Türk Hava Kurumu Tosya Şubesi işbirliğinde Şehit Ömer Halisdemir Kültür Merkezinde düzenlenecek olan ‘Gökyüzünden Türkiye Manzaraları’ konulu fotoğraf sergisinin hazırlıkları tamamlandı. 175 eserin yer aldığı fotoğraf sergisi 12 Ekim Cumartesi günü açılarak festival boyunca ziyaretçilerini ağırlayacak.

KASTAMONU 12 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:21

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