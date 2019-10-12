Tosya’da AB projeleri bilgilendirme toplantısı düzenlendi

Trump'tan bir açıklama daha! "3 seçeneğimiz var"

Bugün ne oldu?

İstanbul da hissetti! Bir deprem daha

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde Avrupa Birliği hibe projeleri bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Tosya Belediyesi Şehit Ömer Halisdemir Kültür Merkezinde düzenlenen bilgilendirme toplantısına Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, kamu kurum kuruluş yöneticileri ve STK temsilcileri katıldı. Toplantıda, Avrupa Birliği desteklenen projeler, AB fonlarınca karşılanan hibe projeleri, tarım ve sanayi projelerine verilen hibeler ile proje yazman konusunda katılımcılara bilgi verildi.

Toplantıda konuşan Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, gerek AB projeleri gerekse tarım ve sanayi projelerinin hibe oranına dikkat çekerek ilçe için kazanımı yüksek projeler olduğunu söyledi. Başkan Kavaklıgil, belediye olarak proje çağrılarını takip ettiklerini belirterek ilçeye önemli projeleri hibe destekleri yoluyla kazandırmaya çalıştıklarını söyledi.

Toplantı katılımcıların sorularının cevaplandırılmasıyla sona erdi.

KASTAMONU 12 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:21

GÜNEŞ 06:46

ÖĞLE 12:37

İKİNDİ 15:44

AKŞAM 18:18

YATSI 19:37

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.