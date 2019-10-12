Tosya’da Barış Pınarı Harekatı için mevlit okundu

Tosya ilçesinde Yeni Cami adıyla bilinen Meraşi Abdurrahman Paşa Camisinde Barış Pınarı Harekatı için Mevlidi Şerif okundu.
İlçe halkının yoğun ilgi gösterdiği Mevlidi Şerif programında okunan Kur’anı Kerim ve Mevlidin ardından ilahiler söylendi, kasideler okundu. Barış Pınarı Harekatının başarıya ulaşması ve askerin zaferle dönmesi için dua edildi.
Mevlit programı yatsı namazının kılınmasıyla sona erdi.
KASTAMONU
12 Ekim 2019 Cumartesi
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