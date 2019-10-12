Kastamonu’nun Tosya ilçesinde düzenlenen 22. Uluslararası Tosya Kültür ve Pirinç Festivali başladı.

Belediye önünde toplanan sünnet çocukları ve aileler Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil ile birlikte hatıra fotoğrafı çekimiyle start verilen festival, Üçolukları Mesire Yerinde düzenlenecek olan sünnet şöleni ile devam edecek.

Sünnet olan çocukları ve aileleri tebrik eden Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, 22. Uluslararası Tosya Kültür ve Pirinç Festivalinin hayırlı olması dileklerinde bulundu. Başkan Kavaklıgil, festival kapsamında düzenlenecek olan sünnet şölenine, hava gösterilerine ve yağlı güreşlere tüm hemşehrilerini ve çevre il ve ilçelerde yaşayan vatandaşları davet etti.

KASTAMONU 12 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:21

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