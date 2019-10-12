Güney Koreli doktorlardan gazilere akupunktur ve göz tedavisi Güney Kore vatandaşı, “Türkiye ve Suriye arasında barış olması için dua ediyoruz”

Güney Kore’den Kastamonu’ya gezmeye gelen göz doktoru ve akupunktur uzmanı, Kore gazilerine ücretsiz akupunktur ve göz tedavisi hizmeti verdi. Ayrıca Güney Koreli Göz Doktoru, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye’ye düzenlediği operasyona değinerek, kısa süre barış olması için dua ettiklerini söyledi.

Kastamonu’ya gezmeye gelen 9 Güney Koreli, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kastamonu Şubesi’ni ziyaret ederek, ülkeleri için yaptıkları fedakarlık dolayısıyla gazilere teşekkür etti. Heyette bulunan Akupunktur Uzmanı Seyoung Oh ile Göz Doktoru Ron Kim, dernek binasına gelen Kore gazisi ve yakınlarını gün boyu tedavi etti.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kastamonu Şubesi Başkanı Ali Cesuroğlu, derneklerini Güney Koreli vatandaşların ziyaret ettiğini belirterek, uyguladıkları tedaviden ötürü de düşünceli davranışları dolayısıyla Güney Korelilere teşekkür etti.

Kendisinin de bir yıl Kore’de görev yaptığını anlatan Cesuroğlu, “Koreli dostlarımızdan oluşan 9 kişi bizi ziyaret etti. İçlerinde bir akupunktur bir de göz uzmanı varmış. Bizi bu konularda muayene ve tedavi yapmak istediklerini söylediler” dedi.

Uzmanların 2 gün boyunca dernekte muayene ve tedavi yaptığını ifade eden Cesuroğlu, “Üyelerimiz ve üyelerimizin yakınlarından isteyenleri muayene edip tedavi yaptılar. Akupunktur uzmanı vücudunun çeşitli noktalarında ağrı olanlara akupunktur tedavisi uygularken göz uzmanı da göz problemi yaşayan üyelerimizi muayene edip gereksinim duyanlara gözlük verdi. Bu davranışlarından son derece memnun olduk” diye konuştu.

Göz Doktoru Ron Kim ise, dernekte gazilere akupunktur tedavisi ve göz muayenesi yaptıklarını söyledi.

Türkiye’nin kendileri için çok özel olduğunu söyleyen Kim, “Türk askerinin ülkemize gelerek özgürlük için cumhuriyeti kurabilmemiz için yaptıklarını unutamıyoruz. Biz Türkiye’yi normal bir ülke olarak değil kan kardeşi olarak görüyoruz” şeklinde konuştu.

Kastamonu’ya gezmeye geldiklerini anlatan Kim, “Burada Kore gazisi olanlar olduğunu duyduk. Gezmeye geldik ama en azından bir iki gün buradaki gazilere yardımcı olmak istedik” ifadelerini kullandı.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Suriye’ye düzenlediği Barış Pınarı Harekatı hakkında da düşüncelerini açıklayan Kim, şöyle konuştu: “Suriye ve Türkiye yan yana ülkeler. Özellikle iki ülke arasında Suriye ve Türkiye halkları arasında esenlik, huzur ve barış olmasını istiyoruz. Biz, Güney Kore olarak savaştan nefret ediyoruz. Savaş olmadan barış içerisinde yaşayabilsek ne kadar güzel olur diyoruz. Yakın bir zamanda anlaşabilsinler, barış yapabilsinler diye dua ediyoruz”

KASTAMONU 12 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:21

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