-\u00a0T\u00dcRK\u00a0edebiyat\u0131n\u0131n unutulmaz \u00f6yk\u00fc ve oyun yazar\u0131 O\u011fuz Atay, 85 inci do\u011fum g\u00fcn\u00fcnde,\u00a0do\u011fdu\u011fu Kastamonu nun \u0130nebolu il\u00e7esinde\u00a0an\u0131ld\u0131.\u0130nebolu da 1934 y\u0131l\u0131nda d\u00fcnyaya gelen ve 43 y\u0131ll\u0131k ya\u015fam\u0131nda T\u00fcrk\u00a0edebiyat\u0131na damga vuran \u00e7ok say\u0131da eser b\u0131rakan O\u011fuz Atay, \u0130nebolu K\u00fclt\u00fcr ve Sanat Derne\u011fi nin d\u00fczenledi\u011fi etkinlikle an\u0131ld\u0131. D\u00fczenlenen etkinli\u011fe \u0130nebolu Belediye Ba\u015fkan Vekili Mustafa Ak\u00e7a, belediye meclis \u00fcyeleri, siyasi parti temsilcileri, Ankara \u0130nebolu Yard\u0131mla\u015fma ve Dayan\u0131\u015fma Derne\u011fi, \u0130nebolu K\u00fclt\u00fcr ve Sanat Derne\u011fi \u00fcyeleri ve \u00e7ok say\u0131da ki\u015fi kat\u0131ld\u0131. Etkinlikte belediye \u00f6n\u00fcndeki O\u011fuz Atay b\u00fcst\u00fcne \u00e7i\u00e7ek b\u0131rak\u0131ld\u0131. Ard\u0131ndan Belediye Sinema ve Konferans Salonu nda panel d\u00fczenlendi. Kastamonu \u00dcniversitesi \u00d6\u011fretim \u00dcyesi Dr. Samet Azap \u0131n moderat\u00f6rl\u00fck yapt\u0131\u011f\u0131 panelde panelistler Dr. Ali Osman Abd\u00fcrrezzak, Dr. M. Onur Hasdedeo\u011flu ve Yazar Ali Turgay Karayel, O\u011fuz Atay \u0131n eserlerinde hayat alg\u0131s\u0131, edebi ki\u015fili\u011fi, \u00f6yk\u00fcc\u00fcl\u00fc\u011f\u00fc ve eserleri hakk\u0131nda bilgiler verdi. YA \u00c7A\u011eDA\u015e B\u0130R TOPLUM OLURUZ YA DA AFGAN\u0130STAN G\u0130B\u0130 OLURUZ \u0130nebolu K\u00fclt\u00fcr ve Sanat Derne\u011fi Ba\u015fkan\u0131 Hasan \u0130lyaso\u011flu konu\u015fmas\u0131nda, \u0130nebolu K\u00fclt\u00fcr ve Sanat Derne\u011fimizi toplumsal de\u011ferlerimize, sanat\u00e7\u0131lar\u0131m\u0131za, yazar ve \u015fairlerimize sahip \u00e7\u0131kmak i\u00e7in tiyatro, m\u00fczik dinletisi gibi sosyal etkinlikler yapmak i\u00e7in kurduk. Karde\u015f\u00e7e, ho\u015fg\u00f6r\u00fc i\u00e7inde insanca ya\u015famak i\u00e7in bu etkinliklere ihtiyac\u0131m\u0131z var. Ya \u00e7a\u011fda\u015f bir toplum oluruz ya da Afganistan gibi oluruz. Bu d\u00f6nem yeni tiyatro, m\u00fczik ve \u015fiir dinletisi \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131m\u0131z ba\u015fl\u0131yor. Bu etkinli\u011fimizin d\u00fczenlenmesinden davetimizi kabul eden Kastamonu \u00dcniversitesinin de\u011ferli \u00f6\u011fretim \u00fcyeleri hocalar\u0131m\u0131za te\u015fekk\u00fcr ediyorum dedi.Panel sonras\u0131 Mustafa Kemal Pa\u015fa Caddesi O\u011fuz Atay Sokak taki O\u011fuz Atay \u0131n do\u011fdu\u011fu eve ziyaret ger\u00e7ekle\u015ftirildi.