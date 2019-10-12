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Oğuz Atay doğumunun 85. yıldönümünde doğduğu ilçede anıldı

İHA

İnebolu doğumlu edebiyatçı Oğuz Atay doğumunun 85. Yıldönümünde doğduğu ilçede anıldı.

Oğuz Atay doğumunun 85. yıldönümünde doğduğu ilçede anıldı

İnebolu doğumlu edebiyatçı Oğuz Atay doğumunun 85. Yıldönümünde doğduğu ilçede anıldı.
Türk edebiyatına “Tutunamayanlar”, “Tehlikeli Oyunlar” ve “Bir Bilim Adamının Romanı” gibi unutulmaz romanlarla damga vurmuş yazar Oğuz Atay doğumunun 85’inci yıl dönümünde doğduğu ilçe olan Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde anıldı.
Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde 1934 yılında dünyaya gelen ve 43 yıllık yaşamında Türkiye edebiyatına damga vuran çok sayıda eser bırakan Oğuz Atay, İnebolu Kültür ve Sanat Derneği'nin düzenlediği etkinlikle anıldı.
Etkinlikte ilk olarak Belediye Başkanlığı önündeki Oğuz Atay büstüne çiçek bırakıldı. Ardından Belediye Sinema ve Konferans Salonu'nda panel düzenlendi. Panelistler Dr. Ali Osman Abdürrezzak, Dr. M. Onur Hasdedeoğlu ve Yazar Ali Turgay Karayel, Oğuz Atay’ın eserlerinde hayat algısı, edebi kişiliği, öykücülüğü ve eserleri hakkında bilgiler verdi.
İnebolu Kültür ve Sanat Derneği Başkanı Hasan İlyasoğlu panelde yaptığı konuşmada, “’İnebolu Kültür ve Sanat Derneğimizi toplumsal değerlerimize, sanatçılarımıza, yazar ve şairlerimize sahip çıkmak için tiyatro, müzik dinletisi gibi sosyal etkinlikler yapmak için kurduk. Kardeşçe, hoşgörü içerisinde insanca yaşamak için bu etkinliklere ihtiyacımız var. Ya çağdaş bir toplum oluruz ya da Afganistan gibi oluruz. Bu dönem yeni tiyatro, müzik ve şiir dinletisi çalışmalarımız başlıyor. Bu etkinliğimizin düzenlenmesinden davetimizi kabul eden Kastamonu Üniversitesinin değerli öğretim üyeleri hocalarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Panel sonunda Mustafa Kemal Paşa Caddesi Oğuz Atay Sokak'da bulunan Oğuz Atay'ın doğduğu eve ziyaret gerçekleştirildi.

KASTAMONU

12 Ekim 2019 Cumartesi

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