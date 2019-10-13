Taşköprü’de şüpheli ölüm

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Kastamonu'nun Taşköprü ilçesine bağlı Abay köyünde 39 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Taşköprü ilçesine bağlı Abay köyünde ikamet eden 39 yaşındaki Nurcan Demirbaş, ailesi de evde olduğu sırada odasına geçerek kapıyı kapattı. Demirbaş'ın bir süre odasından çıkmaması üzerine ailesi kapıyı açıp içeri girdiklerinde Nurcan'ı yerde hareketsiz yatarken buldu. Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekipleri Nurcan Demirbaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Nurcan Demirbaş'ın bir süredir sağlık sorunları bulunduğu ve tedavi gördüğü öğrenildi. Taşköprü Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Demirbaş'ın cenazesi, kesin ölüm sebebinin araştırılması için Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

KASTAMONU 13 Ekim 2019 Pazar İMSAK 05:22

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