Çocuklar çöp toplamak için bir birleriyle yarıştılar

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Çocuklar çöp toplamak için bir birleriyle yarıştılar

İHA

Taşköprü Belediyesi'nin sosyal sorumluluk projesi kapsamında kamu çalışanlarına ve Taşköprülü vatandaşlara yönelik düzenlediği Çöp Toplama programına çok sayıda vatandaş katıldı.

Çocuklar çöp toplamak için bir birleriyle yarıştılar

Taşköprü Belediyesi’nin sosyal sorumluluk projesi kapsamında kamu çalışanlarına ve Taşköprülü vatandaşlara yönelik düzenlediği Çöp Toplama programına çok sayıda vatandaş katıldı.
Taşköprü’de Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen programda İlçe Kaymakamı İbrahim Çenet, Belediye Başkanı Abdullah Çatal, kurum amirleri, vatandaşlar ve çocuklar tarafından çöp toplandı. Belediyenin “Temiz Bir İlçe için El Ele” sloganıyla başlattığı sosyal sorumluk projesinde özellikle çocuklar adeta bir birleri ile yarıştılar. Cumhuriyet Meydanı’nda başlayan etkinlik, vatandaşların çöp poşetlerini doldurmalarıyla son buldu. Burada toplanan çöpler, çöp kamyonuna yüklendi.
Etkinlikte konuşan Taşköprü Kaymakamı İbrahim Çenet, “Sevgili katılımcılar böyle anlamlı bir etkinliğe katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Cennet bir vatan da yaşıyoruz, gerçekten coğrafyamız Dünya’nın kalbi sayılabilecek bir noktada. Bir taraftan yurdumuzu dışarıdan gelen tehditlere karşı Barış Pınarı Harekatı’ndaki gibi korurken bir taraftan da bu yaşadığımız coğrafyanın aynı zamanda bizimde evimiz olması sebebiyle bir takım çevresel faktörlerden de bir takım atıklardan da korumamız gerekiyor. Bu anlamda çevre bilincinin vatandaşlarımıza kazandırılması çocukluktan itibaren başlanılması çok daha önem arz ediyor” dedi.
Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal ise, “Barış Pınarı Harekatında ordumuza sefer bizden zafer Allah’tan diyerek dualarımızı gönderiyoruz. Sosyal Sorumluluk projesi geleceğimiz olan nesillerimize daha güzel ve temiz bir çevreye kavuşması için örnek bir projedir. Biz Müslüman bir toplum olarak temizlik imandan gelir diyerek bugün geleceğimiz olan topluma örnek olacağız. Vatandaşlarımızın duyarlı olmalarını söyleyeceğiz. Belediye olarak Çöplerimiz toplayarak, geri dönüşüm elde ediyoruz” dedi.
Programa katılan çocuklarla büyüklerine örnek olabilmek adına katıldıkları bu etkinlikte emeği geçenlere teşekkür ederek daha yaşanılır bir Taşköprü için el ele” dediler ve adeta çöp toplamak için birbirleriyle yarıştılar.

KASTAMONU

13 Ekim 2019 Pazar

  • İMSAK 05:22
  • GÜNEŞ 06:47
  • ÖĞLE 12:36
  • İKİNDİ 15:43
  • AKŞAM 18:16
  • YATSI 19:35
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tosya güreş ağası Alaattin Doboğlu oldu
YEREL HABERLER Tosya güreş ağası Alaattin Doboğlu oldu
Çevre kirliliğine dikkat çekmek için çöp topladılar
YEREL HABERLER Çevre kirliliğine dikkat çekmek için çöp topladılar
Taşköprü’de şüpheli ölüm
YEREL HABERLER Taşköprü’de şüpheli ölüm
Tosya yağlı güreşleri devam ediyor
YEREL HABERLER Tosya yağlı güreşleri devam ediyor
Tosya’da fotoğraf sergisi açıldı
YEREL HABERLER Tosya’da fotoğraf sergisi açıldı
(ÖZEL) Bu kafede 8 kahve içene 1 fidan hediye ediliyor Öğrencilerin başlattığı 8 kahve içene 1 fidan kampanyasına yoğun ilgi
YEREL HABERLER (ÖZEL) Bu kafede 8 kahve içene 1 fidan hediye ...
Tosya’da 77 yıl aradan sonra hava gösterileri nefes kesti
YEREL HABERLER Tosya’da 77 yıl aradan sonra hava gösterileri nefes ...
Tosya Pirinç Ağası Ahmet Büyükacar oldu
YEREL HABERLER Tosya Pirinç Ağası Ahmet Büyükacar oldu
Oğuz Atay doğumunun 85. yıldönümünde doğduğu ilçede anıldı
YEREL HABERLER Oğuz Atay doğumunun 85. yıldönümünde doğduğu ilçede ...
Tosya’da sünnet şöleni yapıldı
YEREL HABERLER Tosya’da sünnet şöleni yapıldı
Oğuz Atay, doğduğu ilçede anıldı
YEREL HABERLER Oğuz Atay, doğduğu ilçede anıldı
Kestane toplarken dereye yuvarlanan şahıs hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Kestane toplarken dereye yuvarlanan şahıs hayatını ...
Aygün’den Şahin’e ‘Türkiye’de oyna’ çağrısı
YEREL HABERLER Aygün’den Şahin’e ‘Türkiye’de oyna’ çağrısı
Güney Koreli doktorlardan gazilere akupunktur ve göz tedavisi Güney Kore vatandaşı, “Türkiye ve Suriye arasında barış olması için dua ediyoruz”
YEREL HABERLER Güney Koreli doktorlardan gazilere akupunktur ve göz ...
Tosya Kültür ve Pirinç Festivali başladı
YEREL HABERLER Tosya Kültür ve Pirinç Festivali başladı
Tosya’da Barış Pınarı Harekatı için mevlit okundu
YEREL HABERLER Tosya’da Barış Pınarı Harekatı için mevlit okundu
Tosya’da AB projeleri bilgilendirme toplantısı düzenlendi
YEREL HABERLER Tosya’da AB projeleri bilgilendirme toplantısı ...
Tosya’da fotoğraf sergisi hazırlıkları tamamlandı
YEREL HABERLER Tosya’da fotoğraf sergisi hazırlıkları tamamlandı
Araçlar hurdaya döndüğü kazayı sürücüler yara almadan atlattı
YEREL HABERLER Araçlar hurdaya döndüğü kazayı sürücüler yara almadan ...
Başkan Çatal, maaşını TSK’ya bağışladı
YEREL HABERLER Başkan Çatal, maaşını TSK’ya bağışladı
Sıla Yurdunda kalan öğrencilerden harekata destek İhlas Vakfı Sıla Yurdu Öğrencileri, “Ordumuz için dua ediyoruz, göreve de hazırız”
YEREL HABERLER Sıla Yurdunda kalan öğrencilerden harekata ...
Yurtta kalan öğrencilerden Mehmetçiğe destek
YEREL HABERLER Yurtta kalan öğrencilerden Mehmetçiğe destek
Tosya’da Barış Pınarı Harekatı için Fetih Süresi okundu
YEREL HABERLER Tosya’da Barış Pınarı Harekatı için Fetih Süresi ...
Kastamonu'da tefecilere operasyon
YEREL HABERLER Kastamonu'da tefecilere operasyon

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X