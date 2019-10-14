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Tosya’da yağış güreşler nefesleri kesti Tosya’da Yağlı Güreş Başpehlivanı Fatih Atlı oldu

İHA

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde düzenlenen ve 32 pehlivanın mücadele ettiği yağlı güreşlerin başpehlivanı Fatih Atlı oldu.
1213 Ekim tarihleri arasında düzenlenen 22. Uluslararası Tosya Kültür ve Pirinç Festivali kapsamında Anadolu’nun Kırkpınarı diye tabir edilen Tosya Yağlı Güreşleri Tosya Er Meydanında yapıldı.
Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Tosya Yağlı Güreşlerinde selamlama konuşması yapan Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, iyi bir güreş organizasyonu sunmaya çalıştıklarını söyledi. Halkın teveccühünün çok fazla olduğunun altını çizen Başkan Kavaklıgil, yiğitlerin Tosya er meydanına çıktığını söyledi. Başkan Kavaklıgil, Suriye’nin kuzeyinde devam eden Barış Pınarı Harekatı için de, “Memleketin yiğitleri de Suriye’nin kuzeyinde harekata devam ediyor. Bu yiğitlerimiz oldukça memleketimizin sırtını yere getirmeye kimsenin gücü yetmeyecektir. Rabbim ordumuzu muzaffer eylesin inşallah askerimizi zaferle döndürsün” dedi.
Tosya yağlı güreşlerinde selamlama konuşması yapan Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin de, halkın ata sporu yağlı güreşlere teveccühünün çok fazla olduğunu belirterek, Tosya Er Meydanında 500 pehlivanın kol bağladığını belirtti. Kaymakam Deniz Pişkin, Barış Pınarı Harekatı’nın zaferle sonuçlanması için dua ettiklerinin altını çizerek kahramanlığın ve yiğitliğin sadece Türk Milletine has bir durum olduğuna dikkat çekti. Kaymakam Pişkin, er meydanında güreş tutan pehlivanlara başarılar diledi.
Alkışlar eşliğinde er meydanına çıkan pehlivanlar kıran kına mücadele etti. Başpehlivanların er meydanına çıkmasını sabırsızlıkla bekleyen güreş severler, pür dikkat başpehlivanların güreşlerini izledi. Toplam 32 başpehlivanın kol bağladığı Tosya er meydanında finalde Fatih Atlı, rakibini tuşla yenerek Tosya Yağlı Güreşleri Başpehlivanı oldu. Başpehlivanlığı alan Fatih Atlı, Tosya Yağlı Güreşlerinde iki altın kemer alan başpehlivan oldu. Atlı, aynı zamanda altın kemerle birlikte altın madalyanın da sahibi oldu.

Madalya töreni düzenlendi
Başpehlivanlık güreşlerinin sona ermesinin ardından madalya törenine geçildi. Tosya Yağlı Güreş Organizasyonu tarafından verilen altın kemer ile birlikte 2020 Tosya Güreş Ağalığını alan Güreş Ağası Alaattin Doboğlu tarafından altın kemer verildi. Tosya Yağlı Güreşleri Başpehlivanı Fatih Atlı’ya madalyasını Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz verdi.

Tören hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi
Tosya Yağlı Güreşleri ile ilgili açıklamalarda bulunan Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz, “Gördüğünüz gibi gayet güzel bir hava vardı, güzel bir ortam vardı, güreşler gayet güzeldi. Güreşlere ilgi oldukça iyiydi. Böyle milli birlik ve beraberliğimize daha fazla ihtiyaç duyduğumuz böyle bir dönemde burada bu etkinliğin yapılmış olması gerçekten anlamlıydı. Ben kazanan güreşçilerimizi tebrik ediyorum. Kaymakamımıza, Belediye Başkanımıza ve emeği geçen herkesi tebrik ediyorum” dedi.

KASTAMONU

14 Ekim 2019 Pazartesi

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