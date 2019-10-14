İsmail Bebek hayata tutunamadı

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– Kastamonu’nun Tosya ilçesinde genzine süt kaçan 3 aylık bebek hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Tosya ilçesinde annesinden süt emdiği sırada iddiaya göre üç aylık İsmail Kayra Ünlü’nün genzine süt kaçtı. Durumu fark eden aile, bebeklerini Tosya Devlet Hastanesine kaldırdı. İlk müdahalesinin ardından Kastamonu Devlet Hastanesine sevk edilen İsmail Kayra Ünlü, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ünlü’nün cenazesi, hastanenin morguna kaldırıldı. Ünlü’nün Tosya ilçesinde toprağı verileceği öğrenildi.

KASTAMONU 14 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:23

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