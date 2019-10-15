Taşköprü’de 3. Çocuk Kitapları Günleri başladı

Taşköprü Belediyesi’nin Kültür ve Turizm Bakanlığının destekleriyle düzenlediği Taşköprü 3. Çocuk Kitapları Günleri etkinliği başladı.

Taşköprü Belediyesi Kültür Merkezinde gerçekleşen 3. Çocuk Kitapları Günleri etkinliğinde konuşan Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal, “Çocuklarımızın bu yaşta okudukları kitaplarla ileride önemli faydalarını görecekler ve çocuklarımız kitaplara ne kadar önem verir ve okurlarsa geleceğimizde o kadar söz sahibi olacaklar. Okuma alışkanlığının gelişmesinin topluma, insanlığa ne kadar yararlı olduğunu belirtmek istiyorum. İlçede düzenlemiş olduğumuz bu tarz etkinlikler bizleri mutlu ediyor” dedi.

Programa Taşköprü Kaymakamı İbrahim Çenet, Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Kapucuoğlu ve öğrenciler ile veliler katıldı. Programda çocuklar Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal’a sarılarak etkinlik için teşekkür ettiler.

KASTAMONU 15 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:24

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