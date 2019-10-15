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Altıkulaç, “Hindi Bandumamız coğrafi işaret aldı, Cırık Tatlısı için çalışıyoruz”

İHA

Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç, Devrekani Hindi Bandumasının coğrafi işaret aldığını belirterek, cırık tatlısı içinde çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Altıkulaç, “Hindi Bandumamız coğrafi işaret aldı, Cırık Tatlısı için çalışıyoruz”

Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç, Devrekani Hindi Bandumasının coğrafi işaret aldığını belirterek, cırık tatlısı içinde çalışmaların sürdüğünü söyledi.
Bir televizyon programına katılan Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç, burada yaptığı açıklamada, göreve geldikten sonra Devrekani’de karşılaştıkları sorunlar hakkında değerlendirmede bulundu.
Devrekani’nin içme suyuyla ilgili problemlerini en kısa sürede çözeceklerini söyleyen Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç, “Tek bir amacımız var, bizim yarınımızın teminatı olan çocuklarımıza güzel bir Devrekani bırakabilmek. Çünkü biz, bu topraklarda doğduk, bu topraklarda büyüdük, yaşamımızı bu topraklarda devam ediyoruz. Bu topraklarda da ölmeyi planlıyoruz. Cenabı Allah bize neyi gösterir bilemem ama elimizden geldiği kadarıyla çocuklarımızın geleceği için çalışıyoruz. Göreve geldikten sonra tespit ettiğimiz eksikliklerimiz vardı. Bunlar içme suyu anlamında sıkıntımız var, özellikle yaz aylarında İstanbul’dan gurbetçilerimiz ilçeye geldiğinde ilçede mevcut içme suyu kaynaklarımızdaki yetersizlik başta olmak üzere şebekemizin de eski olması sebebiyle ilçede içme suyu ile ilgili sıkıntılar yaşanıyor. Benim birinci önceliğim Devrekani ilçesindeki bu içme suyu probleminin en kısa sürede gidermek, bununla ilgili gerçekten gece gündüz demeden şu anda ciddi gayretlerimiz var. Çok yakın bir zamanda inşallah bunu projesel anlamdaki çalışmalar bittikten sonra sahada uygulamaya başlayacağız. Su kaynağını ilçemizde artırmayı ve su problemini içme suyu problemine bizde ve kendi önümüzdeki 4050 yıla hitap edecek şekilde çözmeyi planlıyoruz. Şimdi bunun yanında doğalgaz ve kanalizasyon çalışmaları sebebiyle deforme olan, daha önce de benim mantığıma yatmayan yöntemlerle rehabilite edilmeye çalışılan ana arter yollarımız ve uzak bölgelerdeki yol, rehabilitasyon ve iyileştirme çalışmalarımız var. Kısa sürede mahalle aralarındaki bu olumsuzluğu biran önce gidermenin peşindeyiz, bunun yanında ilçedeki tespit ettiğimiz diğer bir olumsuzluk biz göç veren bir ilçe olduğumuz için gençlerimiz genelde özellikle kışın ilçe dışında yaşıyorlar. İlçede kalan nüfusumuz yaşlı bir nüfus ve onların bir takım ihtiyaçları oluyor, biz belediye olarak kimsesizlerin kimsesi olmayı hedefliyoruz, onun için göreve gelir gelmez hizmete aldığımız bir sosyal hizmet birimimiz var. Sosyal hizmet birimi aracılığıyla arkadaşlarımız özellikle yaş grubu ileri derecede olan hemşerilerimize ne ihtiyaçları varsa sanki onların evlatları gibi hizmet ederekten belediyenin o sıcak yüzünü halkımıza gösteriyorlar, göstermeye de devam edecekler” dedi.

“Hasat Şenliğini önümüzdeki yıllarda festivale dönüştürmek istiyoruz”
Her yıl geleneksel hale getirdikleri Hasat Şenliklerini önümüzdeki yıllarda festivale dönüştürmek istediklerini belirten Başkan Altıkulaç, “Son 6 yıla kadar Devrekani’de tarıma dayalı festivaller yapılıyordu. Fakat imkansızlıklardan dolayı son 6 yıldır bu festivaller yapılamıyor. İlçemizin uluslararası düzeyde tanıtılması adına birtakım etkinliklerin mutlaka yapılması gerekiyor. Devrekani’de yetiştirilen başta patates olmak üzere hasat şenliği yaptık. Maddi durumumuz ilerde daha iyi olursa bu hasat şenliğini festivale dönüştürmek istiyoruz. Ama tanıtım sadece festivalle sınırlı değil. İlçemizi gündemde tutmanın farklı yöntemleri var. Başta sosyal medya olmak üzere televizyon programları gerçekten çok önemli. Bizde ileriki günlerde bunlardan daha sık bir şekilde yararlanıp ilçemizi tanıtma yoluna gideceğiz” diye konuştu.

“Hindi Bandumamız coğrafi işaret aldı, Cırık Tatlısı için çalışmalarımız sürüyor”
Devrekani Hindi Bandumasına coğrafi işaret aldıklarını Cırık Tatlısı içinde coğrafi işaret almak için çalışmaların sürdüğünü anlatan Başkan Altıkulaç, şunları kaydetti: “Devrekani’ye özgü cırık tatlımız var. Hamurun şerbetle buluşturulmasıyla elde ediliyor. Bunun yanı sıra Devrekani Hindi Banduması diye tabir ettiğimiz yemeğimizin coğrafi işaretini aldık. Devrekani Cırık Tatlımızın da coğrafi işaretinin alınması için son aşamaya yaklaştık. 15 gün içerisinde bu çalışmamızda neticelenecek. Bizimle özdeşleşen Cırık Tatlısı artık coğrafi işaretli bir ürün olacak.”

KASTAMONU

15 Ekim 2019 Salı

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