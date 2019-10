Korkut: “Türkiye’de 4 arabadan ve konuttan 3’ünün sigortası yok”

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Sigorta Acenteleri İcra Komitesi Başkanı Levent Korkut, Türkiye’de her 4 araçtan ve konuttan sadece bir tanesinin sigortasının olduğunu, geriye kalan 3 araç ve konutun sigortasının bulunmadığını kaydetti.

Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı tarafından KATSO’da düzenlenen “İlimizde sigorta acentelerinin sorunları” konulu toplantıya katılan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Sigorta Acenteleri İcra Komitesi Başkanı Levent Korkut, sigorta acentelerinin sorunlarına değinerek, “Sorunlarımız çok. 2018 yılında görevi devraldık ve 1 yılımızı doldurduk. 1 yıl içerisinde önemli şeyler yaptık. En büyük sorunumuz trafik sigortasıdır. 2’nci önemli sorunumuzda satıştan dolayı yaşanan iptaller ve iadelerle ilgili sıkıntılarımız var. Biz öncelikle iş yapış modellerimizi gözden geçirmeliyiz. Hayat sadece trafik sigortasına bağlı olmamak zorunda. Şu anda Türkiye’deki sigorta potansiyelinin yüzde 61’i kullanılmıyor, sadece yüzde 39’u kullanılıyor. Biz sürekli dolaşıyoruz ve sizin için yaptığımız çalışmalarımızı, sorunlarınız ile ilgili çözüm önerilerimizi aktarıyoruz. Bizim için asıl önemli olan sizlerin yaşadığınız sorunları aktarması. Sorunları birleştirip, ortak aklı oluşturup, sizler adına mücadele ediyoruz. 1 yıldır Türkiye’nin yaşadığı ekonomik sıkıntılar ve konjonkturel sorunlar var. Orta Doğu’da bir savaş ve bizde bunun göbeğindeyiz. Bunlarda doğal olarak ekonomimizi çok yakında etkiliyor. Özellikle döviz kurlarındaki yükseliş, dalgalanmalar otomotiv sektörünü vurdu. Biz de ağırlıklı otomotiv sektöründe trafik sigortasının yüzde 90’ını üreten kişiler olarak ciddi sıkıntı çekiyoruz. Özellikle 12 Nisan 2016 tarihinde taban fiyatlarıyla birlikte primlerin yüzde 40 aşağı çekilmesi ve bunlarla orantılı olarak komisyonlarında yarı yarıya düşmesi, bizleri çok yakından ilgilendiriyor. Biz bununla ilgili çok ciddi çalışmalar yapıyoruz. Sonuna geldik. Bir olmaktan yanayız. Ayrışmadan yana değiliz. Temmuzda bu sorunu çözüyorduk ama sosyal medyadan paylaşımlar bu işin uzamasına neden oldu” dedi.

Sigorta Düzenleme Denetleme Kurulu’nda son aşamaya gelindiğini aktaran Korkut, “Bürokrasi çok ürkektir. Konuştuklarımıza çok dikkat etmek zorundayız. Fakat biz acentelere bizden fazla zararı dokunan yok. Ekran paylaşımı konusunda da geldiğimiz günden bu yana savaş açtık. Bazı durumlarda tehditler bile alıyoruz. Biz ekran paylaşımını engelleyeceğiz. Geldiğimiz gün mesaj gönderdik, broker ile acentelerin bilgi paylaşımının yasak olduğunu söyledik. Geleceğinizi tehlikeye atmayın. İş yapış modellerinizi gözden geçirin. 3 tane trafik komisyonunu kaybetmemek için hayatınızı ve geleceğinizi riske atmayın. O portörler sizin değil. Hepsi geçici. Yapmayın yazık. Geleceğinizi karanlık altına almayın” diye konuştu.

Trafik sigortasında fiyatlarının sabit olmasından yana olduklarına dikkat çeken Korkut, “Ben sizi anlıyorum. Hem piyasayı, hem pazarı biliyorum hem de sigortacıyım. Masanın her iki tarafını da bilen biriyim. Biz bu dönem mutlaka bir şeyler yapacağız. Fakat bu tek başına olmaz. Birlikte olmalıyız” şeklinde konuştu.

Korkut, şöyle konuştu:

“İllegal poliçe satan arkadaşı gördüğünüzde harekete geçin. Çünkü o ayıp ediyor. Hak etmediği halde sizin ekmeğinizi paylaşıyor. Önce biz işimize sahip çıkmalıyız. Kimse gelip, bizim işimize sahip çıkmaz. Önce biz yapmalıyız. Trafikte sabit fiyat istiyoruz. Bütün savaş ve haksız rekabet burada. Sektöre yeni gelen şirketler parayı toplayabilmek ve belli bir güce gelebilmek için trafik sigortasında oyun oynuyorlar. Mesleğinize duyarlı olun, birlikte olun. Yaşadığınız sorunları meslek komitelerinize iletin. İl delegelerini yoğun bir şekilde çalıştırıyoruz. Eğer ben çalışmıyorsam, sizler adına faydalı çalışmalar yapamıyorsam, yan gelip bostan yatıyorsam, seçmeyin arkadaşlar. Ben seçim endeksli bir adam değilim. Koltuklardan değer almıyorum. Hayatım boyunca koltuklara değer verebiliyorsam, oralarda oldum. Her zaman görüşlerimizi savunduk. Acentelerimize yön vermeye çalıştık. İl delegeleriniz çalışmıyorsa onu da seçmeyin. Bırakın bu ahbap çavuş ilişkilerini. Türkiye ne çekiyorsa, bundan çekiyor. Particilik, marticilik yok. Ekmek var ekmek. Önce ekmeğimizin kavgasını vermeliyiz. Bir yere seçilen adam size hizmet ediyorsa, ona oy verin. Hizmet etmiyorsa vermeyin. Gelecek kuşaklara bir şeyler emanet etmek istiyorsak ve gelecekten bir beklentimiz varsa, önceki süreç böyle bir süreç olacak. İş paylaşmayın. İş yapış modellerinizi gözden geçirin” şeklinde konuştu.

Türkiye’de 22 milyon araç olduğunu söyleyen Korkut, şunları kaydetti:

“4 arabadan 1'inin kaskosu var 3'ünün yok. 2 konuttan 1'inin DASK’ı yok. 4 konuttan 3'ünün konut sigortası yok. Gerçekten baktığınızda çok ciddi açıklar var. Bunlarla ilgili daha piyasada olun daha dokunuş mesafesinde olun”

Araç sigortası konusunda çalışmaları olduğunu belirten Korkut, “Faturamatiklerde poliçe satışı yasaklandı. Eğer gördüğünüz varsa fotoğraflayıp bize gönderin. Bu bir suçtur. Emniyet Genel Müdürlüğü ile görüştük. Kısa bir süre sonra sigortası bulunmayan araç sahiplerine yazı gidecek. Süre bitiminde sigortasını yaptırmayan araç sahibine otomatik ceza gidecek. Yani aracın çevrilmesine gerek kalmadan otomatik ceza gidecek” dedi.

Korkut, konuşmasının devamında göreve geldikleri süre içinde, gerçekleştirdikleri faaliyetler ve icraatlar ile sigortacılık sektörü ile ilgili bundan sonra yapılması planlanan çalışmalar hakkında bilgilendirmede bulundu.

Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Fındıkoğlu ise sektörün içerisinde olduklarını belirterek, “Sizlerle birlikte çıktık bu yola, ‘inşallah bazı şeyleri hep beraber kucaklayıp daha iyi yerlere götüreceğimize inanıyorum’ demiştim bu yola çıktığımızda. Bundan sonrası içinde yine beraber hareket edip sorunlarımızın çözümünde yol arayacağız" dedi.

TOBB Sigortacılık Müdürü Mevlüt Söylemez de, Kastamonu ve Türkiye geneline ait sigorta acenteleri verileri, şehirdeki sigorta pazarı ve olası pazar paylarına dair bilgiler katılımcılarla paylaştı.

Konuşmaların ardından panel şeklinde geçen toplantıya, Kastamonu’da il merkezinde ve ilçelerinde faaliyet gösteren çok sayıda sigorta acentesi katıldı.

