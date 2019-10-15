MHP Kastamonu İl Başkanı Yüksel Aydın, Cumhuriyet Halk Partisi’nin Kastamonu’ya gazilik unvanını verilmesi için hazırladığı kanun teklifine yönelik, “Bu kanun teklifiyle Kastamonu insanını tavlayamazsınız” dedi.

MHP Kastamonu İl Başkanı Yüksel Aydın, sosyal paylayım hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti: “Ey CHP, bu günkü halinizle Kastamonu’yu ağzınıza almayın. 96 yıldır bu günkü küçük aklınız neredeydi. Bu twitlerin sahibine kirli elle kestirdiğiniz kurdeleyi Kastamonu’ya bulaştıramazsınız. Bu kanun teklifiyle Kastamonu insanını tavlayamazsınız. Anlaşılan dernek başkanı, derneği size sözüm ona peşkeş çekmiş. Ne gaziliği ey CHP. Bugün Kastamonu’ya verilmesini istediğiniz unvan, zaten bundan 96 yıl önce gazi meclis tarafından Beyaz Şeritli İstiklal Madalyası ve Beratı olarak verilmiştir. Siz anladınız tamam”

KASTAMONU 15 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:24

GÜNEŞ 06:49

ÖĞLE 12:36

İKİNDİ 15:40

AKŞAM 18:13

YATSI 19:32

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.