Öğrenciler, hem kitap okudu hem de Mehmetçik’e dua etti

Kastamonu Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen kitap okuma etkinliğinde il merkezinde 30 eğitim gören 3’üncü sınıf öğrencileri, velileriyle birlikte Şehit Şerife ve Atatürk Anıtı önünde kitap okudu. Öğrenciler, ardından Barış Pınarı Harekatına katılan Mehmetçik için dua ederek, ‘En Büyük Türkiye’ diye slogan attı.

Kastamonu Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Cumhuriyet Meydanında Şehit Şerife ve Atatürk Anıtı önünde “Şerife Bacı’nın Torunları Okuyor” etkinliği düzenlendi. Etkinliğinde il merkezinde 30 okulda eğitim gören 3. Sınıf öğrencileri ile veliler katıldı. Kitap okuma alışkanlığı kazandırmak için gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler, velileriyle birlikte yarım saat boyunca kitap okudu.

Bin öğrencinin katıldığı kitap okuma etkinliğinde öğrenciler, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Suriye’ye düzenlediği Barış Pınarı Harekatını da unutmadı. Öğrenciler, ellerindeki Türk Bayrağını sallayarak Barış Pınarı Harekatına katılan Mehmetçik’e dua etti ve ardından ‘En Büyük Türkiye’ diye slogan attı.

Öğrenciler ile birlikte kitap okuyan Vali Yaşar Karadeniz, burada kitap okuma etkinliği için bir arada bulunduklarını belirterek, “Yarım saat boyunca kitap okuyacağız. Ancak buradaki etkinlik temsili bir etkinliktir. Bundan sonrada her gün en az bir yarım saatimizi ayırabildiğimiz kadarıyla hatta daha fazla zaman ayırarak kitap okumalıyız. Bunu alışkanlık haline getireceğiz. Bu sizin derslerinizde daha başarılı olmanızı sağlayacak. Hem de daha bilinçli, daha kültürlü olarak yetişmenizi sağlayacak. Çünkü sizler ne kadar okursanız, okuduğunuzu o kadar anlama ve yorumlama yeteneğinizi geliştireceksiniz. Bu da sizin diğer derslerinizde daha başarılı olmanızı sağlayacak. Onun için her gün kitap okuyacağız” dedi.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Suriye’de terör örgütleriyle ciddi bir mücadele içerisinde olduğunu söyleyen Kastamonu Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mesut Şeker de, "Şehit Şerife Bacı’nın torunları olarak kahraman ordumuzun yanında olduğunu göstermek için dua edeceğiz" dedi. Barış Pınarı Harekatına katılan Mehmetçik’e dua eden Şeker, “Kahraman ordumuza hain terör örgütleriyle mücadelesinde sen yardımcı ol. Hayırlısıyla ordumuzun yurda dönmesine yardım et. İslam’ın son kalesi olan Türk milletini ve Türkiye Cumhuriyeti devletini düşmanlar karşısında zelil olmasına müsaade etme. Sen bu milleti yücelt, bu millete yardım et” şeklinde dua etti.

Yapılan duaya öğrenciler, hep bir ağızdan ‘amin’ dedi. Daha sonra öğrenciler, ellerinde Türk Bayrağını sallayarak ‘En Büyük Türkiye’ diye sloganlar attı.

KASTAMONU 16 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:25

GÜNEŞ 06:50

ÖĞLE 12:36

İKİNDİ 15:39

AKŞAM 18:11

YATSI 19:31

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.