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Taşköprü Belediye Meclisi, harekata destek verdi

İHA

Taşköprü Belediye Meclisi, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Fırat'ın doğusunda terör örgütlerine yönelik başlattığı 'Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.

Taşköprü Belediye Meclisi, harekata destek verdi

Taşköprü Belediye Meclisi, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Fırat’ın doğusunda terör örgütlerine yönelik başlattığı ‘Barış Pınarı Harekatı’na destek verdi.
Taşköprü Belediye Meclisi, Belediye Başkanı Abdullah Çatal başkanlığında olağanüstü toplandı. Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleşen ve Belediye Meclisinde alınan kararda, “Ülkemiz, Fırat’ın doğusunda terör örgütleri PKK/PYD/YPG ve DEAŞ’ın varlığını sonlandırmak, hudutlarımızın ve halkımızın güvenliğini sağlamak, bir barış koridoru tesis ederek Suriyeli kardeşlerimizin bir an önce kendi topraklarına, evlerine dönüşlerini sağlamak üzere “Barış Pınarı Harekatı”nı başlatmıştır. Öncelikle bilinmelidir ki bu harekat Türkiye için bir tercih değil, zorunluluktur. Çünkü sınırımızın hemen yanı başında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunun ülkemiz için oluşturduğu tehdit ortadadır. Bir terör koridoru oluşturma hesaplarını bozan ve bekamızı güvence altına alan ‘Barış Pınarı Harekatı’ aynı zamanda tüm bölgeye huzur ve güvenlik vaat etmektedir. ‘Barış Pınarı Harekatı’ bölgeye dönük okyanus ötesi dizayn girişimlerine de bir cevap niteliğindedir. Özellikle terör örgütü PKK/PYD/YPG eliyle değiştirilmeye çalışılan bölgenin demografik yapısını gerçek haliyle muhafaza ederek Fırat’ın doğusu başta olmak üzere tüm bölgenin barış ve istikrarına katkı sunacağımıza inanıyoruz. Bölgenin tarihi, toplumsal ve kültürel değerlerine sahip çıkan Türkiye, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı harekâtlarında olduğu gibi Barış Pınarı Harekâtı bölgesinde de yeni bir iklimin oluşumunu sağlayacaktır. Ülkemizin bu harekât ile gerçekleştirmeyi amaçladığı en önemli hususlardan biri de Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunmasıdır. Türkiye başından beri çözümün Suriye'nin toprak bütünlüğünden geçtiğini savunmuştur. Şu anda gerçekleştirilen harekat, bu amaç için de önemli bir adımdır. Türkiye Cumhuriyeti, Suriye halkını ve Türk halkının güvenliğini, refahını ve huzurunu istemektedir. ‘Barış Pınarı Harekatı’ bu çerçevede değerlendirilmelidir. Bu çerçevede, Taşköprü Belediye Meclisi olarak, ‘Barış Pınarı Harekatı’nda ülkemizin ve Kahraman Mehmetçiğimizin yanında olduğumuzu bildiriyoruz. İnanıyoruz ki gün, her türlü siyasi görüş ayrılıklarını bir kenara bırakarak bir ve beraber olma günüdür. Çünkü söz konusu olan milli güvenliğimizdir, ülkemizin bekasıdır. Harekâtın başarı ile tamamlanacağına yürekten inanıyor, fedakâr askerimize muvaffakiyetler diliyoruz” denildi.
Toplantıda, ‘Barış Pınarı Harekâtı’nın desteklendiği oy birliği ile kabul edildi.

KASTAMONU

16 Ekim 2019 Çarşamba

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