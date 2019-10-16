Tosya'da STK'lar Barış Pınarı Harekatına destek verdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Tosya'da STK'lar Barış Pınarı Harekatına destek verdi

İHA

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde Sivil Toplam Kuruluşu (STK) temsilcileri Barış Pınarı Harekatına destek verdi.

Tosya'da STK'lar Barış Pınarı Harekatına destek verdi

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde Sivil Toplam Kuruluşu (STK) temsilcileri Barış Pınarı Harekatına destek verdi.
Tosya Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda STK temsilcileri Mehmetçik'e destek verdiler. STK temsilcileri adına basın metnini okuyan Tosya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Metin Ekşi, ''Türkiye, 9 Ekim 2019’da Suriye sınırı üzerinde 'Barış Pınarı' adı verilen sınır ötesi harekat başlatmıştır. Amaç, hem ülkemiz sınırlarının güvenliğini sağlamak, hem de ülkemiz ve bölge ülkeleri için tehdit oluşturan terör koridorunu ortadan kaldırmaktır. Bu bölgeyi PKK/PYD/YPG ve DEAŞ gibi terör örgütlerinden temizleyerek, Suriye halkını teröristlerin baskı ve zulmünden kurtarmak, bölgede huzur, güven ve barış ortamını yeniden tesis etmektir. Bizler devletimizin aldığı bu kararın arkasındayız ve destekliyoruz'' dedi.
Barış Pınarı Harekatının, evrensel hukuk ve Birleşmiş Milletler Güvelik Konseyi terörle mücadele kararları ile BM Sözleşmesi’nde yer alan meşru müdafaa hakkı çerçevesinde başlatıldığını ifade eden Ekşi, ''Suriye’nin toprak bütünlüğüne, egemenliğine ve siyasi birliğine saygı gösterilmektedir. Dolayısıyla bu harekat, meşrudur ve uluslararası hukuka uygundur. Ülkemiz özellikle Fırat’ın doğusunda sınırın ötesinde konuşlu terör örgütü unsurlarınca, son iki yılda yüzün üzerinde taciz ve hasmane eyleme maruz kalmıştır. Bu terör örgütleri, Suriye içinde ve Suriyelilere yönelik de saldırılar düzenlemektedir. Suriye’deki yerel halkın da terör örgütlerinin giderek artan insan hakkı ihlalleri, göçe zorlanma, taciz ve zulmüne karşı şikâyetleri ve tepkileri sürekli artmaktadır. Herkes artık şunu çok iyi görmelidir ki; masum insanları katleden ve ülkemizin güvenliğine de açık tehdit oluşturan terör gruplarına sessiz kalmamız beklenemez. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekâtıyla başlayıp devam eden tüm bu operasyonlarıyla Türkiye, terör örgütlerine ve destekçilerine gereken cevabı en güçlü şekilde vermektedir. Aynı zamanda da sivillerin ve masumların korunmasına azami dikkat gösterilmektedir. Bizler Türkiye olarak yıkmaktan, yakmaktan yana hiç olmadık, olmayacağız. Bizim tarafımız huzurdur, barıştır, kardeşliktir. Türkiye’nin terörle mücadeleye dönük çabaları, etnik ve dini temizlik de dâhil olmak üzere, insanlığa karşı işlenen suç niteliğindeki PKK/PYD/YPG ve DEAŞ eylemleri nedeniyle yerlerinden edilmiş Suriyelilerin geri dönüşlerinin önünü açacak, Suriye’nin toprak bütünlüğü ve birliğinin korunmasına da katkıda bulunacaktır. Bu nedenle Türkiye’nin başlattığı her harekât, Suriyeli göçmenler, mazlum ve mağdur durumdaki yerel halk tarafından desteklenmektedir. Tüm bu gerçekler ışığında, uluslararası camiayı, teröre karşı ortak duruş sergileme ve evrensel insan haklarını bu bölgede hâkim kılma yönünde niyetlerini açık bir şekilde göstererek, ülkemize destek vermeye davet ediyoruz'' diye konuştu.
Ekşi, Türkiye ve Türkiye ekonomisine yöneltilen tehditlere Türk milleti, iş dünyası ve sivil toplumu, bir ve beraber olarak en güzel cevabı vereceğini belirterek, ''Bu tehditler karşısında bu vatanın her bir ferdi, Türkiye’nin geleceği için daha çok çalışacak, daha çok üretecektir. Gün sessiz kalma değil, milli birlik ruhuyla, bir ve beraber olarak ses verme günüdür. Türkiye’nin iş dünyası olarak dualarımızla ve bütün gönlümüzle devletimizin ve kahraman askerlerimizin yanındayız. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin bölgedeki terör unsurlarını yok edeceğine ve terör örgütlerini hezimete uğratacağına olan inancımız tamdır. Tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz, mekanları cennet olsun. Yaralılarımıza acil şifalar temenni ediyoruz. Cenabı Hak Mehmetçiğimizi korusun, Ordumuzu muzaffer kılsın. Yar ve yardımcımız olsun” dedi.

KASTAMONU

16 Ekim 2019 Çarşamba

  • İMSAK 05:25
  • GÜNEŞ 06:50
  • ÖĞLE 12:36
  • İKİNDİ 15:39
  • AKŞAM 18:11
  • YATSI 19:31
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Cumhuriyet Bayramı Kutlama Komitesi toplandı
YEREL HABERLER Cumhuriyet Bayramı Kutlama Komitesi toplandı
Taşköprü Belediye Meclisi, harekata destek verdi
YEREL HABERLER Taşköprü Belediye Meclisi, harekata destek verdi
Oda, borsa ve STK'lardan Barış Pınarı Harekatı'na destek
YEREL HABERLER Oda, borsa ve STK'lardan Barış Pınarı Harekatı'na ...
Tosya’da 2 gündür aranan kadının cesedi bulundu
YEREL HABERLER Tosya’da 2 gündür aranan kadının cesedi bulundu
Öğrenciler, hem kitap okudu hem de Mehmetçik’e dua etti
YEREL HABERLER Öğrenciler, hem kitap okudu hem de Mehmetçik’e dua ...
Başkan Aydın’dan CHP’nin teklifine tepki Aydın: “Bu kanun teklifiyle Kastamonu insanını tavlayamazsınız”
YEREL HABERLER Başkan Aydın’dan CHP’nin teklifine tepki Aydın: “Bu ...
Korkut: “Türkiye’de 4 arabadan ve konuttan 3’ünün sigortası yok”
YEREL HABERLER Korkut: “Türkiye’de 4 arabadan ve konuttan 3’ünün ...
Altıkulaç, “Hindi Bandumamız coğrafi işaret aldı, Cırık Tatlısı için çalışıyoruz”
YEREL HABERLER Altıkulaç, “Hindi Bandumamız coğrafi işaret aldı, ...
Taşköprü’de 3. Çocuk Kitapları Günleri başladı
YEREL HABERLER Taşköprü’de 3. Çocuk Kitapları Günleri başladı
Kastamonu'daki tefecilik operasyonunda 7 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Kastamonu'daki tefecilik operasyonunda 7 kişi ...
Kastamonu’da ayı büyükbaş hayvanı parçaladı
YEREL HABERLER Kastamonu’da ayı büyükbaş hayvanı parçaladı
İsmail Bebek hayata tutunamadı
YEREL HABERLER İsmail Bebek hayata tutunamadı
Yurttaki öğrencilerden Barış Pınarı Harekatı’na destek Gençlik ve Spor İl Müdürü Asrak: “Halep’in Kastamonu’dan farkı yoktur, onlar bizim soydaşlarımızdır”
YEREL HABERLER Yurttaki öğrencilerden Barış Pınarı Harekatı’na ...
Tosya’da yağış güreşler nefesleri kesti Tosya’da Yağlı Güreş Başpehlivanı Fatih Atlı oldu
YEREL HABERLER Tosya’da yağış güreşler nefesleri kesti Tosya’da ...
Sıla Öğrenci Yurdu, tanıtım gezilerine devam ediyor
YEREL HABERLER Sıla Öğrenci Yurdu, tanıtım gezilerine devam ediyor
Kaymakam Pişkin, KÖYDES çalışmalarını yerinde inceledi
YEREL HABERLER Kaymakam Pişkin, KÖYDES çalışmalarını yerinde ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X