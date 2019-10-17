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Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kastamonu merkezli üç ilde uyuşturucu operasyonu gerçekleştirdi. Operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheli şahıstan 3’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu imal ve ticareti yaptıkları tespit edilen 8 şüpheli şahıs takibe alındı. Yapılan takip sonrasında ekipleri, şüpheli şahısların Pınarbaşı ilçesi ile Bartın ve İstanbul’da bulunan 9 farklı adresinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda 2 gram skunk, 210 gram kubar esrar, 15 gram kenevir tohumu ile 2 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Operasyonda jandarma ekiplerince 7 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Karakoldaki işlemlerinin ardından 7 şüpheli şahıs Azdavay Adliyesine çıkartıldı. Şüpheli şahıslardan 3’ü çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine konuldu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

KASTAMONU 17 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:26

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