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“Ülken için güven, Dünya için Barış Pınarı” yürüyüşü yapılacak

İHA

Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı organizesinde çok sayıda sivil toplum kuruluşunun, sendikaların, siyasi partilerin, belediyelerin, odaların ve borsaların da katılımıyla "Ülken için güven, Dünya için Barış Pınarı" yürüyüşü gerçekleştirilecek. Yürüyüşle Türk Silahlı Kuvvetlerinin haklılığı Dünya'ya Kastamonu'dan güçlü bir şekilde anlatılacak.

“Ülken için güven, Dünya için Barış Pınarı” yürüyüşü yapılacak

Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı organizesinde çok sayıda sivil toplum kuruluşunun, sendikaların, siyasi partilerin, belediyelerin, odaların ve borsaların da katılımıyla “Ülken için güven, Dünya için Barış Pınarı” yürüyüşü gerçekleştirilecek. Yürüyüşle Türk Silahlı Kuvvetlerinin haklılığı Dünya’ya Kastamonu’dan güçlü bir şekilde anlatılacak.
Türkiye’nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye’ye başlattığı Barış Pınarı Harekatı’na destek vermek için Kastamonu’da “Ülken için güven, Dünya için Barış Pınarı” yürüyüşü yapılacak.
21 Ekim Pazartesi günü saat 10.30’da Kış Parkı’ndan başlayacak olan “Ülken için güven, Dünya için Barış Pınarı” yürüyüşü, Nasrullah Meydanında son bulacak. Nasrullah Meydanında Kur’anı Kerim tilaveti ve Fetih Suresi okunacak. Ardından şehitlerin hikayelerinin yer aldığı sinevizyon gösterisi ile şiirler okunacak. Yapılan duanın ardından yürüyüş son bulacak. Yürüyüşe kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personelde katılabilecek. Ayrıca Kastamonu Belediyesi, yürüyüşe katılmak isteyen personeline izin verecek. Geniş katılımlı olması beklenen yürüyüşe ilçelerinde destek vermesi bekleniyor.

“Türkiye’de ses getirecek bir yürüyüş yapılacak”
Yürüyüş ile ilgili düzenlenen değerlendirme toplantısında konuşan Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuz Fındıkoğlu, “Ticaret Odamızda yaptığımız basın açıklamasının ardından odalarımızdan bizlere bir talep geldi. Talepte geniş katılımla daha güçlü bir ses ile yürüyüş düzenlemesi istendi. Hatta yürüyüşün Kışla Parkından başlayıp Nasrullah Meydanında sonlandırılması fikri ortaya atıldı. Bizde 21 Ekim Pazartesi günü saat 10.30’da Kışla Parkında toplanarak ellerimizde Türk Bayraklarıyla birlikte Nasrullah Meydanına kadar yürüme kararı aldık. Yürüyüşü bütün üyelerimizle, Kastamonu’daki teşkilatlarımızla, belediyemizle, sendikalarımızla, sivil toplum kuruluşlarımızla Türkiye’ye damga vuracak, ses getirecek bir etkinlik olacak. Tek ses olmayı hedefliyoruz, bu yüzden herkesin desteğine ihtiyacımız var. Ellerimizde sadece Türk Bayrakları olacak, yürüyüşümüze herkesi bekliyoruz”
Fındıkoğlu, kamu kurumlarında çalışan personelin yürüyüşe katılabileceğini ve herhangi bir sorunun çıkmayacağını kaydetti.

“Bütün işyerlerimizi ve evlerimizi Türk Bayraklarıyla donatalım”
KATSO’nun önderliğinde yapılacak yürüyüş öncesinde bütün işyerlerinin ve evlerin Türk Bayraklarıyla donatılmasını isteyen AK Parti Kastamonu İl Başkanı Doğan Ünlü, “Şerife Bacı’nın, Halime Çavuş’un, Fahrettin Paşa’nın torunları olarak diğer Milli Mücadelelerde şimdiye kadar nasıl yaptıysak bu dönemde de hep beraber yapalım. İnşallah coşkulu, kalabalık bir şekilde yürüyüşümüzü gerçekleştiririz. Hem ülkemizdeki milletimizin düşmanlarına hem de ülkemizin dışındaki düşmanlarına da Kastamonu duruşu sergilemiş oluruz. Mehmetçiğimize de başarılar diliyorum. İnşallah yakın bir zamanda da mevlit programı düzenleriz” dedi.

“Bütün teşkilatlarımızla ve belediyelerimizle yürüyüşe güçlü bir şekilde katılacağız”
Türkiye’nin yine büyük bir badireden geçtiğine işaret eden MHP Kastamonu İl Başkanı Yüksel Aydın, “Bedenimiz Suriye’de olmasa da dualarımız askerlerimizle. Suriye’de 7 düvele karşı mücadele veriyoruz. İnşallah bu noktada askerimizin ayağına taş dolanmaz. Bizde, bütün teşkilatlarımızla, merkez ve ilçe belediyelerimizle birlikte bu yürüyüşe güçlü bir şekilde katılacağız. Türkiye’de belki bu yürüyüş ilk olacak ama ilk olmasına yakışır bir şekilde bizlerde bu yürüyüşü gerçekleştireceğiz. İlçelerimizi de dahil etmemiz gerekiyor. Kastamonu’nun en büyük mitingini tarihe bir not düşürerek hem de şehrimizin geçmişine yakışır bir anlayışla bu yürüyüşü yapabiliriz. Bu noktada biz çok hassas olacağız. Kastamonu’nun geçmişine yakışır bir organizasyon olması için bizler elimizden geleni yapacağız” diye konuştu.

“İyi parti olarak yürüyüşe güçlü bir şekilde katılacağız”
Türk Ordusunun mücadele verdiği her alanda arkasında olduklarını ve desteklediklerini ifade eden İYİ Parti Kastamonu İl Başkanı Özcan Büyükşen, “Yürüyüşü partimiz olarak destekliyoruz. Arkadaşlarımızı da bu yürüyüş için tebrik ediyoruz. İyi parti olarak bu etkinliğine güçlü bir şekilde katılacağız” şeklinde konuştu.
Konuşmaların ardından katılımcılar, yürüyüş hakkındaki görüşlerini belirtti.

KASTAMONU

17 Ekim 2019 Perşembe

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