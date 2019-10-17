Taşköprü'de silahlı kavga: 1 ölü

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Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre olay, Taşköprü ilçesine bağlı Çiftkıran köyünde meydana geldi. Bir süredir aralarında husumet olduğu iddia edilen E.Ç. ve Süleyman Asar, henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Süleyman Asar silahla vurularak hayatını kaybetti. Cinayeti işlediği iddiasıyla aranan 77 yaşındaki E.Ç. bir süre sonra güvenlik güçlerine teslim oldu.

Jandarma olay ile ilgili soruşturma başlattı.

KASTAMONU 17 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:26

GÜNEŞ 06:51

ÖĞLE 12:35

İKİNDİ 15:38

AKŞAM 18:10

YATSI 19:29

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