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Akeramik Neolitik Döneme ait eserlerin bulunduğu Kahin Tepesine baraj engeli Ergin, “Kahin ...

İHA

Devlet Su İşleri (DSİ) Bölge Müdür Yardımcısı Çağatay Ergin, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kastamonu Müze Müdürlüğü başkanlığında Araç ilçesinde Kahin Tepesi'nde gerçekleştirilen kazı alanının, Araç Barajından etkileneceğini açıkladı.

Akeramik Neolitik Döneme ait eserlerin bulunduğu Kahin Tepesine baraj engeli Ergin, “Kahin Tepesi’ndeki kazı alanı yapımı süren Araç Barajından etkilenecek”

Devlet Su İşleri (DSİ) Bölge Müdür Yardımcısı Çağatay Ergin, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kastamonu Müze Müdürlüğü başkanlığında Araç ilçesinde Kahin Tepesi’nde gerçekleştirilen kazı alanının, Araç Barajından etkileneceğini açıkladı.
Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz başkanlığında İl Genel Meclisi salonunda gerçekleştirilen toplantıda konuşan Devlet Su İşleri (DSİ) Bölge Müdür Yardımcısı Çağatay Ergin, Araç ilçesinde Kahin Tepe’sinde arkeolojik kazıların sürdürüldüğünü hatırlatarak, “Bölgede Araç Barajının yapımı devam ediyor. Söz konusu kazı alanının bulunduğu bölge barajdan etkilenecek. Ancak kazı çalışmasının yapıldığı kesim su yüzeyinde kalacak. Bu arkeolojik alana da ulaşım tekneler aracılığıyla yapılabilecek” dedi.

Ergin, söz konusu kazılarında DSİ tarafından yaptırıldığını kaydetti.
İl Koordinasyon Kurulunda konuşan Vali Yaşar Karadeniz ise, “Bu yıl 364 projemizden 70 tanesi tamamladı. 220 projemiz devam ediyor, 4 proje ihalesi yapılan, 20 ihale aşamasında olmak üzere 31 projemiz ihale sürecindedir. Yer tespiti yapılan 2, 41 proje ise başlanamadı. Proje tutarı 13 milyar 413 milyon 888 bin 434 liradır. Ödenek ise 447 milyon 12 bin liradır. Toplam harcamamız ise 2 milyar 422 milyon 801 bin liradır. Projelerin sektörel dağılımı ulaştırma ve haberleşme sektörü 42 proje 10 milyar 280 milyon 281 bin lira, tarım sektörü; 103 proje 1 milyar 745 milyon 892 bin lira, enerji sektörü; 7 proje 415 milyon 842 bin lira, eğitim sektörü; 59 proje 332 milyon 684 bin lira, turizm sektörü; 24 proje 215 milyon 448 bin lira, sağlık sektörü; 20 proje 155 milyon 194 bin lira, madencilik sektörü; 2 proje 32 milyon 352 bin lira, imalat sektörü; 8 proje 5 milyon 267 bin lira, kamu hizmetleri ve sosyal projeler 87 proje, 205 milyon 261 bin lira, diğer kamu hizmetleri iktisadi projeler; 12 proje 27 milyon 661 bin liradır. Projelerin şu an itibariyle nakdi gerçekleşme oranı yüzde 18,6’dır” diye konuştu.
Toplantının akabinde bir önceki koordinasyon kurulunda görüşülen konular ele alındı.
Kahin Tepesinde, Göbeklitepe ile eşdeğer gösterilen Akeramik Neolitik Döneme ait eserler bulunmuştu
Arkeolog Öğretim Üyesi Dr. Nurperi Ayengin başkanlığında Araç ilçesinde Kahin Tepesi’nde süren kazı çalışmalarında Akeramik Neolitik Döneme ait bir taş atölyesi bulunmuştu. Akeramik Neolitik Dönemin en meşhur yerleşim yerinin başında Göbeklitepe gösterilirken, Kahin Tepesi’nin ise aynı dönemde taşların işlendiği bir atölye olduğu tahmin ediliyor. Bununla ilgili kazı çalışmalarında Akeramik Neolitik Döneme ait öğütme taşı, süs eşyası gibi eserler bulunmuştu.

KASTAMONU

18 Ekim 2019 Cuma

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