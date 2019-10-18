Kastamonu'da uyuşturucu taciri tutuklandı

Hatay'da kaza: ölü ve yaralılar var!

Bugün ne oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kastamonu merkezli 3 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan bir şüpheli şahıs daha tutuklandı.

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu imalatı ve ticareti yaptıkları öne sürülen kişilere yönelik düzenlediği operasyonda Pınarbaşı ilçesinde ikamet eden M.K’yi gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerin ardından Azdavay Adliyesine sevk edilen M.K, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aynı operasyon kapsamında Pınarbaşı ilçesi ile Bartın ve İstanbul'daki 9 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, 7 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda 2 gram skunk, 210 gram kubar esrar, 15 gram kenevir tohumu ile 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirilmişti. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3’ü tutuklanmış, 4’ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

KASTAMONU 18 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:27

GÜNEŞ 06:52

ÖĞLE 12:35

İKİNDİ 15:37

AKŞAM 18:08

YATSI 19:28

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.