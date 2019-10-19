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Kaymakam Pişkin, Dipsizgöl Tabiat Parkı'nda incelemelerde bulundu

İHA

Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, Dipsizgöl Tabiat Parkında durum tespiti yapmak üzere incelemelerde bulundu.

Kaymakam Pişkin, Dipsizgöl Tabiat Parkı'nda incelemelerde bulundu

Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, Dipsizgöl Tabiat Parkında durum tespiti yapmak üzere incelemelerde bulundu.
Dipsizgöl Tabiat Parkı'nın işletmeciliğinin geçtiğimiz hafta içinde imzalanan protokol ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından Tosya Kaymakamlığına devredilmesi sonrasında sahada genel bir durum tespiti yapmak, kısaortauzun vadelerde yapılması gereken çalışmaları planlamak üzere ilgili kurum yetkilileriyle birlikte Tabiat Parkı'nda incelmelerde bulunan Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, makul bir zaman dilimi içerisinde hızlı ve nitelikli bir çalışma temposu sonucunda Dipsizgöl’ü dipten çıkarmayı başarabileceklerini söyledi.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan 2019 yılı Dipsizgöl Tabiat Parkı Gelişme Planı kapsamındaki Planlama Raporu ile Analitik Etüt ve Sentez Raporu doğrultusunda hareket edeceklerini belirten Kaymakam Deniz Pişkin, burayla ilgili yapacakları her türlü çalışmayı bilimsel veri ve belgeler ışığında planlayacaklarını ve buna göre bir çalışma temposu içine gireceklerini ifade etti.

KASTAMONU

19 Ekim 2019 Cumartesi

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