Kastamonuspor 1966 - Uşak Spor A.Ş.: 4-1

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STAT: Gazi

HAKEMLER: Ozan Bileyci (xxx), Şenol Bektaş (xxx), Murat Erölmez (xxx)

KASTAMONUSPOR 1966: İsmail (xxx)-, Recep (xx), Doğanay (xx), İlyas (xxx) (Dk. 55 Yusuf x), Metincan (xxx), Harun (xxx) (Dk. 64 Hakkı x), Faruk (xx), Özgür Yılmaz (xx), Alican (xxx) (Dk.72 Özgür İleri x), Ömer (xxx), Hakan (xx)

UŞAK SPOR A.Ş.: Ersin (x)-, Oğuzhan (x), Emre (x) (Dk. 46 İbrahim x),Ozan (x) (Dk. 63 Erdi x), Kadir (xx), Ömer (x), Seçkin (xx), Abdullah (xx), Alpay (xx), Berat (x), Tuğrul (x) (Dk. 63 Mehmet x)

GOLLER: Dk.4-Dk. 52 İlyas, Dk.75 Faruk, Dk. 77 Yusuf (Kastamonuspor 1966) Dk. 71 Abdullah (Uşak Spor A.Ş.)

SARI KARTLAR: Hakkı (Kastamonuspor 1966), Tuğrul, Seçkin, İbrahim (Uşak Spor A.Ş.)

KIRMIZI KARTLAR: Dk. 75 Berat (Uşak Spor A.Ş.)TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Kastamonuspor 1966, kendi sahasında konuk ettiği Uşak Spor A.Ş.´yi 4-1 mağlup etti.

4´üncü dakikada Kastamonuspor 1966 atağında Recep'in ceza sahası içerisine kestiği ortada İlyas'ın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-0

52'nci dakikada Kastamonuspor 1966 atağında Recep'in pasında topla buluşan İlyas'ın sert şutu ağlarla gitti: 2-0

71'inci dakikada Uşakspor lehine kazanılan serbest vuruşta, topun başına Abdullah geçti. Abdullah'ın ceza sahası dışından kaleyi cepheden gören pozisyonda şık vuruşunda top kaleci İsmail'in uzanamayacağı köşeye gitti. 2-1

75'inci dakikada Kastamonuspor 1966'nın kazandığı serbest vuruşta, Hakkı ceza sahası içinde Berat tarafından düşürüldü. Hakem bu pozisyonda Berat'a ikinci sarı karttan kırmızı kartı göstererek penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Faruk topu ağlarla buluşturdu. 3-1

77´nci dakikada Kastamonuspor 1966 atağında ceza sahası içi sağ çaprazdan Metincan Cici'nin vuruşunda top yan direkten döndü, dönen topu Yusuf tamamladı. 4-1

Karşılaşma 4-1 ev sahibinin üstünlüğü ile sona erdi.



KASTAMONU 20 Ekim 2019 Pazar İMSAK 05:29

GÜNEŞ 06:55

ÖĞLE 12:35

İKİNDİ 15:34

AKŞAM 18:05

YATSI 19:25

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