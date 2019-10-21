Öğretmenlerin kitap okuma alışkanlığı okula taşındı

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Daday Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretmenleri, öğrencilere kitap okuma alışkanlığı kazandırmak amacıyla okuma kampanyası başlattı.

Okul öğretmenleri tarafından başlatılan kitap okuma seferberliğinde öğrencilerin okuma alışkanlığı kazanması amaçlanırken, öğrencilerin bu uygulama ile öğretmenlerini örnek alarak kitap okumaları hedefleniyor. Öğretmenler her ay seçtikleri bir kitabı teneffüs aralarında okul bahçesinde toplanarak hep birlikte okuyarak, kitabın içeriği hakkında bilgi alışverişinde bulunuyor. Öğretmenlerin başlattığı bu kampanyaya İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Demir'in yanı sıra şube müdürleri, İlçe Müftüsü İsmail Çakır ve vatandaşlarda kitap okuyarak destek verdiler.

KASTAMONU 21 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:30

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