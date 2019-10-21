Uzun süre evden çıkmayan şahıs ölü bulundu

Bugün ne oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde uzun süre kendisinden haber alınamayan ve evinden kötü kokular gelen 60 yaşındaki şahıs, camı kırarak içeri giren yakınları tarafından ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Bozkurt ilçesine bağlı Arpalıkbaşı köyünde ikamet eden 60 yaşındaki Hikmet Kaşıtoğlu’ndan bir süre haber alamayan komşuları, kötü kokuların geldiği evin camını kırarak içeri girdi. Evde Kaşıtoğlu'nun çürümeye başlayan cesedi ile karşılaşan köylüler, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri, evde incelemelerde bulundu. Kaşıtoğlu’nun cesedi Bozkurt Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

KASTAMONU 21 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:30

GÜNEŞ 06:56

ÖĞLE 12:35

İKİNDİ 15:33

AKŞAM 18:04

YATSI 19:24

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.