Tosya’da açılan forklift kursu tamamlandı

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Tosya'da açılan iş makinesi operatörlüğü kursu yapılan uygulama sınavı ile tamamlandı.

Tosya Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan iş makinesi operatörlüğü kursu hafta sonu uygulama sınavı yapılarak tamamlandı. İlçedeki marangozlardan gelen talep doğrultusunda açılan ve 3 buçuk ay süren kaldırmayükleme istifleme (forklift) kursu için uygulama sınavı yapıldı. İlçede ilk kez açılan iş makinesi operatörlüğü sınavına toplam 39 kursiyer katıldı. Uygulama sınavında başarılı olan kursiyerler belgelerini alarak çalışmaya başlayabilecek.

KASTAMONU 21 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:30

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