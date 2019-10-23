Fındıkoğlu, Siyez Bulguru ve Taş Baskının tescil belgelerini aldı

Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Fındıkoğlu, Kastamonu Siyez Bulguru ve Kastamonu Taş Baskı Dokuması’nın tescil belgelerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile TÜRKPATENT Başkanı Prof. Dr. Habip Asan’dan aldı.

Antalya’da düzenlenen Yöresel Ürünler Fuarında (YÖREX) Kastamonu’yu temsilen katılan Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası (KATSO) Başkanı Oğuz Fındıkoğlu, işlemleri tamamlanan Kastamonu Siyez Bulguru ve Kastamonu Taş Baskı Dokuması’nın tescil belgelerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve TÜRKPATENT Başkanı Prof. Dr. Habip Asan’ın elinden aldı.

Kastamonu Siyez Bulguru ve Kastamonu Taş Baskı Dokuması ile birlikte Kastamonu’nun tescilli ürün sayısı 12’ye yükseldi. Daha önceden Taşköprü Sarımsağı, Taşköprü Kuyu Kebabı, Pınarbaşı Kara Çorba, Tosya Pirinci, Tosya Bıçkısı, Daday Etli Ekmeği, Kastamonu Çekme Helvası, Kastamonu Siyez Bulguru, Kastamonu Simidi ve Devrekani Hindi Banduması, tescil belgesi almıştı.

“Çalışmalarımız devam edecek”

Kastamonu’nun Coğrafi İşaretli ürün sayısının 12’ye yükseldiğini söyleyen KATSO Başkanı Oğuz Fındıkoğlu, “Kastamonu ürünlerimizi Coğrafi İşaret Tescilli ile koruma altına alarak, ülkemizde ve diğer ülkelerdeki pazarlara açılmasını sağlamak için çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah ilimize özgü olan bütün ürünlerimize tescil belgesi alacağız” dedi.

KASTAMONU 23 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:33

GÜNEŞ 06:58

ÖĞLE 12:34

İKİNDİ 15:31

AKŞAM 18:01

YATSI 19:21

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.