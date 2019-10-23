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Hastaneye yeni alınan MR cihazı tanıtıldı

İHA

Kastamonu Devlet Hastanesi, son teknoloji yeni MR cihazına kavuştu. Hastanenin, Eğitim Araştırma Hastanesi olması yönünde Kastamonu Üniversitesi Tıp Fakültesi ile başlatılan afiliasyon sürecine de katkı sağlayacak olan yeni yatırım hakkında Kastamonu İl Sağlık Müdürlüğü tarafından bilgilendirme toplantısı düzenlendi.
Yeni MR cihazı ile birlikte Kastamonu Devlet Hastanesi’nde bundan böyle büyükşehirlerdeki tam donanımlı hastanelerde olduğu gibi MR görüntüleme yapılabilecek. Kastamonu Devlet Hastanesine son sistem bir tomografi cihazının getirilmesi için de çalışmalar başladı. Şu anda 16 kesitlik görüntüleme yapan tomografi cihazı yerine 128 kesitlik görüntüleme yapan yeni cihaz alınacak. Hastanedeki mevcut iki tomografi cihazından birisi de İnebolu’ya gönderilecek.
Yeni kurulan MR cihazı hakkında bilgilendirmede bulunan MR Birim Sorumlusu Uğur Nur, “Cihazımız 16 kanallı. Rutin tüm çekimleri yapabiliyoruz. Buna ilave olarak kalite olarak daha iyi. Çekimlerimize Anjiyo çekimleri de eklendi. Meme MR, Hipofiz MR, Periferik Anjiyo gibi yapılabilecek tüm tetkikleri sunabileceğiz. Büyükşehirdeki hastanelerde kullanılan MR cihazlarıyla eş değer özelliklerde. İlk çekimlerimiz sonunda hastanemiz doktorları çekim kalitesinden oldukça memnun. Günde ortalama 120 civarında kaliteli çekim yapabiliyoruz” dedi.
Kastamonu Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Serdar Bozkurt da, “Afiliasyon sürecine bir taraftan devam ederken, bir taraftan da alt yapı anlamında tıbbi cihaz noktasındaki eksiklerimizi tamamlıyoruz. Eksiğimiz aslında pek yok ama cihazlarımızı nasıl daha iyi ve güncel hale getirebiliriz noktasında çalışıyoruz. Sağlık Müdürlüğü’nün yaptığı MR ihalesi ile yeni bir cihaz ve yeni bir okuma hizmeti aldık. Teknolojide her zaman dün yok yarın vardır. Yeni MR cihazımızla daha kaliteli bir hizmet vereceğiz. Üçüncü basamak bir sağlık tesisine hazırlık anlamında önemli bir adım atmış olduk. Büyükşehirlerde kullanılan en güncel ve en teknolojik bir cihaza sahip olduk” diye konuştu.
Kastamonu İl Sağlık Müdürü Dr. Sadettin Yazı ise, yeni cihazla sevklerin ve teşhislerde hatanın minimuma indirileceğini söyledi.
Yazı, şöyle konuştu: “Hastanemiz taşındığında kardiyoloji ve yoğun bakım gibi servisleri tam donanım ile donatılmıştı. Ancak gerek MR olsun gerekse tomografi cihazı olsun eski cihazlardı. Yaş itibariyle de eski bir cihazlardı. Dolayısıyla net ve iyi bir görüntü elde edilemiyordu. Doktorlarımız teşhis ve tedavi anlamında ciddi sıkıntılar yaşıyordu. MR isteklerine eski cihaz yetişmiyordu. Çünkü bazen iyi sonuç çıkmadığı için tekrar sayısı fazlaydı ve sevklere neden oluyordu. Bu cihazla birlikte hem görüntü kalitesini hem de çekim sayısını artırdık. Teşhislerde hata ihtimali minimuma inecek. İl dışına da imkanlar yeterli olmadığından gereksiz sevklerde azalma olacak. Şu anda iki adet 16 kesitlik tomografi cihazımız var. Buna ek olarak Eğitim Araştırma Hastanesi olma yolundaki afiliasyon çalışmalarımızı da dikkate alarak 128 kesitlik bir tomografi cihazı getiriyoruz. İhalesinin bu hafta ilan edilmesini bekliyoruz. Bu cihazımız da buraya kurulduğunda tomografi noktasında da her türlü ihtiyacımız karşılanmış olacak. 16 kesitlik tomografi cihazlarımızdan birisini de İnebolu Devlet Hastanesi’ne göndereceğiz. İnebolu dahil sahil kesimindeki 7 ilçemize o cihazımız hizmet verecek”

KASTAMONU

23 Ekim 2019 Çarşamba

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