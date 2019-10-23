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Kastamonu Entegre, “İnovasyon Bölümü” ile İNTERMOB’un ilgi odağı oldu

İHA

Bu yıl 50. kuruluş yıldönümünü kutlayan ağaç bazlı panel sektörünün global markası Kastamonu Entegre, İntermob Fuarı'nda sergilediği "İnovasyon Bölümü" ile ziyaretçiler tarafından büyük ilgi ve beğeniyle karşılandı. Kastamonu Entegre, beş farklı dekor seçeneğine sahip yeni parke serisi Stonex'i de fuarda ilk kez tanıttı.

Kastamonu Entegre, “İnovasyon Bölümü” ile İNTERMOB’un ilgi odağı oldu

Bu yıl 50. kuruluş yıldönümünü kutlayan ağaç bazlı panel sektörünün global markası Kastamonu Entegre, İntermob Fuarı’nda sergilediği “İnovasyon Bölümü” ile ziyaretçiler tarafından büyük ilgi ve beğeniyle karşılandı. Kastamonu Entegre, beş farklı dekor seçeneğine sahip yeni parke serisi Stonex’i de fuarda ilk kez tanıttı.
Bu yıl 50. kuruluş yıldönümünü kutlayan Kastamonu Entegre, 1216 Ekim 2019 tarihleri arasında 22’incisi gerçekleştirilen İntermob Fuarı’nda yarım asırlık köklü geçmişini ve bilgi birikimini sektör profesyonelleri ve tüketicilerle paylaştı. Sektörün en önemli buluşma platformlarından biri olan İntermob’da ziyaretçiler, Kastamonu Entegre’nin standında sektöre kazandırdığı inovatif ürünleri inceleme fırsatı buldular.
İnovasyona yönelik çalışmalarında, günümüzde hızla değişen teknolojiyi, sektördeki dinamiklerle birleştiren, bu süreçte odağına tüketiciyi alan Kastamonu Entegre, bu alandaki çalışmalarına hız kazandırarak yenilikçi ürünlere imza atmaya devam ediyor. Ağaç bazlı panel sektörünün lider markası, geçtiğimiz yıl İntermob’da lanse ettiği “IDS interaktif oda” ile ziyaretçileri dijital dünyanın içine sokarak onlara benzersiz bir ürün deneyimi yaşatmıştı. Dünyada bir ilki teşkil eden bu uygulama ile büyük beğeni toplayan Kastamonu Entegre standının bu yılki “İnovasyon Bölümü” de sektör profesyonellerinin beğenisini toplarken öğrencilerin de ilgi odağı oldu. İntermob Fuarı 7. salonda yer alan standın inovasyon bölümünde, Kastamonu Entegre’nin kalıplanabilir MDF, yangına dayanıklı kapı iç dolgu paneli (YL) ve toz boyamaya uygun MDF ürünleri ilk kez sektörle buluştu.
Yeni parke serisi Stonex ilk kez İntermob Fuarı’nda tanıtıldı
Kastamonu Entegre’nin, dünyanın ilk ekoetiketli çevrecilik sertifikası Blue Angel (Mavi Melek) ile üretilen laminat parke markaları Floorpan ve Artfloor’un farklı ihtiyaç ve tarzlara yanıt veren zengin koleksiyonlarının yanı sıra, 5 farklı dekor seçeneğine sahip yeni parke serisi Stonex de ilk kez İntermob Fuarı’nda pazarın beğenisine sunuldu. Taşın doğal görüntüsünü ahşabın sıcaklığıyla buluşturan seri, 8 mm kalınlığındaki Stone koleksiyonundaki dekorlardan farklı olarak 10 mm kalınlığında üretildi.
50. Yıla Özel Seçki
Kastamonu Entegre’nin levha grubunda yer alan ham, melamin kaplı, renkli ve parlak panelleri de yeni seçenekleri ile fuarda yerini aldı. Medelam ve Yongalam melamin kaplı paneller, Kastamonu Entegre’nin 50. yılına özel seçilen 20’ye yakın dekor seçeneği ile öne çıkarıldı.
Çizilmeye, aşınmaya, kimyasallara ve güneş ışığı solmalarına karşı yüksek direnç göstermesinin yanı sıra, minimuma indirgenmiş yüzey efekti sayesinde kusursuza yakın bir görüntü sunan ayna parlaklığına sahip yeni Glossmax Pro parlak paneller ise bu yıl Intermob Fuarı’nda büyük ilgi gören ürünler arasında yer aldı.

KASTAMONU

23 Ekim 2019 Çarşamba

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