Bozkurt’ta uyuşturucu tacirlerine operasyon: 3 tutuklama

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bozkurt ilçesinde uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3’ü mahkemece tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bozkurt ve İnebolu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleriyle birlikte yürüttüğü çalışmalar neticesinde uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonda gerçekleştirdi. Bozkurt İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahası içerisinde gerçekleştirilen operasyonda 4 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Karakoldaki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli şahıslar, adli makamlara sevk edildi. Şüphelilerden 3’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.
KASTAMONU
23 Ekim 2019 Çarşamba
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