Tosya’da arıcılık kursunu bitirenlere sertifikaları verildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Tosya’da arıcılık kursunu bitirenlere sertifikaları verildi

İHA

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan arıcılık kursu sona erdi. Kursa katılan kursiyerlere ise sertifikalarını Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin verdi.

Tosya’da arıcılık kursunu bitirenlere sertifikaları verildi

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan arıcılık kursu sona erdi. Kursa katılan kursiyerlere ise sertifikalarını Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin verdi.
Tosya İlçe Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan arıcılık kursunda başarılı olan kursiyerlere belgeleri düzenlenen törenle verildi. Tosya Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Konferans Salonunda düzenlenen törende konuşan Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, çok anlamlı ve çok verimli geçtiğini düşündüğü kursun planlanmasında ve hayata geçirilmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.
Kaymakam Pişkin, “Hepiniz arıcılık konusunda, kendi köyünde veya mahallesinde bu işle iştigal eden insanlarsınız. Ama her işin ilmini ve fennini bilmek, bilimsel anlamda metotlarını öğrenmek pratiğinizi geliştirir ve size çok şey kazandırır. Bizim zaten Tosya’da da yapmak istediğimiz şey budur. Biz arıcılığı biraz atadan görme tekniklerle, kulaktan dolma bilgilerle daha çok uygulamada gördüğümüz ve edindiğimiz tecrübelerle yürütüyoruz. Bizim amacımız ise bu işi yapan insanların bu işin bilimsel anlamda da temeline hakim olmasını sağlamaktır. Böyle olunca hem sizin bu işe olan şevkiniz ve merakınız perçinlenmiş olacak, hemde kovan başına aldığınız ürün miktarında inanıyorum ki artış olacak” dedi.
Bu kursu bir milat kabul ettiklerini ifade eden Kaymakam Pişkin, “Bizim arıcılık konusunda ilçede yaratmaya çalıştığımız sinerjinin başlangıcı bu kurs oldu. Ben inanıyorum ki bu bir milat olacak. Bu tür kurslarımız devam edecek. Şimdiden, Yağcılar köyünde arıcılık kursu açılması yönünde talepte bulunuldu. İnşallah o kursu da açacağız. Yeter ki vatandaşımızdan bu yönde talep gelsin. Biz bu talepleri her zaman memnuniyetle karşılamaya hazırız. Tosya Kaymakamlığı olarak bu kursu bitiren herkese teşvik olarak birer kovan hediye edeceğiz.“ diye konuştu.
4 Kasım’da büyük çaplı bir toplantı yapacaklarına dikkat çeken Kaymakam Pişkin, şunları kaydetti: “Bu toplantıda, Tarım ve Orman Bakanlığından yetkili arkadaşlarımız da bizlerle birlikte olacak. Aşağı Kayı Köyünden hemşehrimiz, Tarım ve Orman Bakanlığı Stratejik Pazarlama Daire Başkanı Özgür Akif Tel de toplantıya katılacak. Burada çok detaylı bir yol haritası çıkartıp, yolumuza devam edeceğiz. Daha önce size bahsetmiş olduğum gibi, seçenekler üzerinde son kararımızı vereceğiz. Bir kooperatif kurmaksa niyetimiz, kooperatifin temellerini o toplantıda atmış olacağız. Buda bizim için yeni bir ivme ve dönüm noktası olacak. İnşallah uzun vadede, Tosya’yı balıyla meşhur ve belki de balına coğrafi işaret ve patent alabilmeyi başarmış bir ilçe haline getireceğiz. Bu tabii sizlerin desteğiyle olacak. Ben bütün iyi niyetimle ve bütün imkanlarımızla bu işin öncüsü olacağıma ve sizlere maddi manevi elimden geldiği kadar destek olacağıma söz veriyorum. Sizin de bu konunun bütün samimiyetinizle peşinden gideceğinize kalben inanıyorum. Aldığınız belgeler hepinize hayırlı uğurlu olsun. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum”
Pişkin, Tosya’da arıcılığın geliştirilmesi ve daha fazla bal üretimine katkı sağlanması amacıyla kurulması planlanan bal ormanı çalışmalarını yürüten Tarım ve Orman İlçe Müdür Vekili Kadir Çavdar ile Tosya Orman İşletme Müdürü Alpaslan Kadı’ya teşekkür etti.
Tosya Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürü Nesrin Avcı da, 72 saat süren arıcılık kursuna 20 kursiyerin katıldığını ifade etti.
Konuşmaların ardından kursiyerlere belgeleri takdim edildi.

KASTAMONU

24 Ekim 2019 Perşembe

  • İMSAK 05:34
  • GÜNEŞ 06:59
  • ÖĞLE 12:34
  • İKİNDİ 15:30
  • AKŞAM 17:59
  • YATSI 19:19
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

AHBAP gönüllüleri, çevrede temizlik yaptı
YEREL HABERLER AHBAP gönüllüleri, çevrede temizlik yaptı
Erzurum’da hayatını kaybeden Tosyalılar defnedildi
YEREL HABERLER Erzurum’da hayatını kaybeden Tosyalılar defnedildi
Bozkurt’ta uyuşturucu tacirlerine operasyon: 3 tutuklama
YEREL HABERLER Bozkurt’ta uyuşturucu tacirlerine operasyon: 3 ...
Kastamonu Entegre, “İnovasyon Bölümü” ile İNTERMOB’un ilgi odağı oldu
YEREL HABERLER Kastamonu Entegre, “İnovasyon Bölümü” ile İNTERMOB’un ...
PTT’den Kaymakam Pişkin’e ziyaret
YEREL HABERLER PTT’den Kaymakam Pişkin’e ziyaret
Hastaneye yeni alınan MR cihazı tanıtıldı
YEREL HABERLER Hastaneye yeni alınan MR cihazı tanıtıldı
Fındıkoğlu, Siyez Bulguru ve Taş Baskının tescil belgelerini aldı
YEREL HABERLER Fındıkoğlu, Siyez Bulguru ve Taş Baskının tescil ...
Su şebekesi bakımında 4 metrelik ağaç kökü çıktı
YEREL HABERLER Su şebekesi bakımında 4 metrelik ağaç kökü çıktı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X