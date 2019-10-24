Tosya’da arıcılık kursunu bitirenlere sertifikaları verildi

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan arıcılık kursu sona erdi. Kursa katılan kursiyerlere ise sertifikalarını Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin verdi.

Tosya İlçe Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan arıcılık kursunda başarılı olan kursiyerlere belgeleri düzenlenen törenle verildi. Tosya Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Konferans Salonunda düzenlenen törende konuşan Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, çok anlamlı ve çok verimli geçtiğini düşündüğü kursun planlanmasında ve hayata geçirilmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaymakam Pişkin, “Hepiniz arıcılık konusunda, kendi köyünde veya mahallesinde bu işle iştigal eden insanlarsınız. Ama her işin ilmini ve fennini bilmek, bilimsel anlamda metotlarını öğrenmek pratiğinizi geliştirir ve size çok şey kazandırır. Bizim zaten Tosya’da da yapmak istediğimiz şey budur. Biz arıcılığı biraz atadan görme tekniklerle, kulaktan dolma bilgilerle daha çok uygulamada gördüğümüz ve edindiğimiz tecrübelerle yürütüyoruz. Bizim amacımız ise bu işi yapan insanların bu işin bilimsel anlamda da temeline hakim olmasını sağlamaktır. Böyle olunca hem sizin bu işe olan şevkiniz ve merakınız perçinlenmiş olacak, hemde kovan başına aldığınız ürün miktarında inanıyorum ki artış olacak” dedi.

Bu kursu bir milat kabul ettiklerini ifade eden Kaymakam Pişkin, “Bizim arıcılık konusunda ilçede yaratmaya çalıştığımız sinerjinin başlangıcı bu kurs oldu. Ben inanıyorum ki bu bir milat olacak. Bu tür kurslarımız devam edecek. Şimdiden, Yağcılar köyünde arıcılık kursu açılması yönünde talepte bulunuldu. İnşallah o kursu da açacağız. Yeter ki vatandaşımızdan bu yönde talep gelsin. Biz bu talepleri her zaman memnuniyetle karşılamaya hazırız. Tosya Kaymakamlığı olarak bu kursu bitiren herkese teşvik olarak birer kovan hediye edeceğiz.“ diye konuştu.

4 Kasım’da büyük çaplı bir toplantı yapacaklarına dikkat çeken Kaymakam Pişkin, şunları kaydetti: “Bu toplantıda, Tarım ve Orman Bakanlığından yetkili arkadaşlarımız da bizlerle birlikte olacak. Aşağı Kayı Köyünden hemşehrimiz, Tarım ve Orman Bakanlığı Stratejik Pazarlama Daire Başkanı Özgür Akif Tel de toplantıya katılacak. Burada çok detaylı bir yol haritası çıkartıp, yolumuza devam edeceğiz. Daha önce size bahsetmiş olduğum gibi, seçenekler üzerinde son kararımızı vereceğiz. Bir kooperatif kurmaksa niyetimiz, kooperatifin temellerini o toplantıda atmış olacağız. Buda bizim için yeni bir ivme ve dönüm noktası olacak. İnşallah uzun vadede, Tosya’yı balıyla meşhur ve belki de balına coğrafi işaret ve patent alabilmeyi başarmış bir ilçe haline getireceğiz. Bu tabii sizlerin desteğiyle olacak. Ben bütün iyi niyetimle ve bütün imkanlarımızla bu işin öncüsü olacağıma ve sizlere maddi manevi elimden geldiği kadar destek olacağıma söz veriyorum. Sizin de bu konunun bütün samimiyetinizle peşinden gideceğinize kalben inanıyorum. Aldığınız belgeler hepinize hayırlı uğurlu olsun. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum”

Pişkin, Tosya’da arıcılığın geliştirilmesi ve daha fazla bal üretimine katkı sağlanması amacıyla kurulması planlanan bal ormanı çalışmalarını yürüten Tarım ve Orman İlçe Müdür Vekili Kadir Çavdar ile Tosya Orman İşletme Müdürü Alpaslan Kadı’ya teşekkür etti.

Tosya Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürü Nesrin Avcı da, 72 saat süren arıcılık kursuna 20 kursiyerin katıldığını ifade etti.

Konuşmaların ardından kursiyerlere belgeleri takdim edildi.

KASTAMONU 24 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:34

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