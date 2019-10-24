AHBAP gönüllüleri, çevrede temizlik yaptı

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Sanatçı Haluk Levent'in öncülüğünde kurulan Ahbap Platformu, Kastamonu’da ‘Kirletme Temizle’ etkinliğinde ormanlık alanda çöp topladı.

Sanatçı Haluk Levent'in öncülüğünde kurulan Ahbap Platformu, Kastamonu’da 2018 yılının Nisan ayından itibaren faaliyetlerini sürdürüyor. Ahbap Platformu Kastamonu Gönüllüleri, 25 kişilik bir ekiple Gelindağı Mevkii'nde doğaya atılan birçok atığı topladıkları ‘Kirletme Temizle’ etkinliğinde 50 poşet, yaklaşık 300 kilo çöp topladı. Çöpler metal, cam, plastik, kağıt olarak ayrıştırıldı ve geri dönüşüme kazandırıldı. Ahbap gönüllüleri, bu etkinlikle Kastamonu'da farkındalık da oluşturdu. Yaptıkları etkinlikle Kastamonu halkından tam not aldılar.

KASTAMONU 24 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:34

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