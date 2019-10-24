Taşköprü’de alzaymır hastasını arama çalışmaları sürüyor

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde 6 gündür haber alınamayan 76 yaşındaki alzaymır hastası kadını arama çalışmaları sürüyor. Ayrıca 44 gün önce kaybolan zihinsel engelli kadını arama çalışmalarından da bir sonuç çıkmadı.

Edinilen bilgiye göre, Taşköprü ilçesine bağlı Kese köyünde ailesiyle ikamet eden 76 yaşındaki alzaymır hastası Fethiye Şenel’in bulunması için İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Jandarma Arama Kurtarma Birliği ile Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) tarafından çalışma yürütülüyor. Jandarmaya ait "Füme" isimli iz takip ve "Garip" isimli arama kurtarma köpeğinin de kullanıldığı çalışmalar, bölgede genişletilerek devam ediyor. Ekipler, günün ilk ışıklarıyla başladıkları çalışmaları hava kararıncaya kadar sürdürürken, bölge drone ile havadan da taranıyor.

Ayrıca İhsangazi ilçesine bağlı Enbiya köyünde de 44 gün önce kaybolan zihinsel engelli Saliha Büyükkayoğlu'nu arama çalışmalarından şimdiye kadar bir sonuç çıkmadı.

KASTAMONU 24 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:34

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