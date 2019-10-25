Başkan Kavaklıgil, mahalle gezilerine devam etti

İlçenin sorunlarını yerinde tespit etmek amacıyla mahalle gezilerine devam eden Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, Şeh Mahallesi'ni ziyaret etti.

Sorunları yerinde tespit etmek ve hızlı çözüm üretmek amacıyla mahalle gezileri yapan Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, Belediye Birim Müdürleri ile birlikte Şeh Mahallesi'ni ziyaret etti. İlk olarak Hasan Ağa Camisini ziyaret eden Kavaklıgil, mahalleyi adım adım gezerek mahalledeki sorunlu yerleri tek tek inceledi. Problemli noktaları bizzat kendileri not alan Başkan Kavaklıgil, çözülmesi için gerekli çalışmaların yapılacağını söyledi. Mahallede çocuk parkı için ayrılan alanda da incelemelerde bulunan Kavaklıgil, park için çalışmalara başlanacağını kaydetti.

Sorunlara daha hızlı çözüm üretmek için mahalle ziyaretleri yaptığının altını çizen Başkan Kavaklıgil, temiz bir çevre ve yaşanabilir bir şehir inşa etmek istediklerini de sözlerine ekledi. Mahalleyi baştan sona gezerek eksiklikleri tespit ederek yerinde inceleyen ve hızlı çözüm için birim müdürlerine talimat veren Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil’e mahalle ziyaretlerinde Şeh Mahallesi Muhtarı Ali Yünlü ve Aza Feyzi Çetintaş eşlik etti.

KASTAMONU 25 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:35

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