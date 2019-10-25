Horma Kanyonu'na heyecanlandıran yürüyüş yolu

-KASTAMONU'nun Pınarbaşı ilçesinde, Küre Milli Parkı içindeki Horma Kanyonu ile Ilıca Şelalesi arasına yapılan 3 kilometrelik yürüyüş yolu tamamlanmak üzere. Kanyonda dağa balkon gibi monte edilen yürüyüş yolu heyecan yaratırken, kanyonun tüm güzelliklerini izleme imkanı sağlıyor. Doğa Koruma ve Milli Parklar 10. Bölge Müdürü Hasan Başyiğit, dünyada ilk kez bir kanyonun içerisine 3 kilometre uzunluğunda yürüyüş yolu yapıldığını söyledi.

Kastamonu ve Bartın il sınırlarında bulunan Küre Dağları, 2000 yılında milli park ilan edildi. Milli parkın içerisinde Valla Kanyonu, Ilgarini Mağarası gibi jeolojik oluşumlar, Ilıca Şelalesi gibi doğal güzellikler bulunuyor. Kastamonu Pınarbaşı ilçesine 5 kilometre uzaklıktaki Zara Çayı'nın içinden geçtiği Horma Kanyonu´nun çıkışında Ilıca Şelalesi güzelliği ile doğa tutkunlarını kendisine çekiyor.

YOL KAYALARA SABİTLENDİ

Kanyonu ziyaret edenlerin doğa harikasını daha kolay gezebilmesi için 2016 yılında yürüyüş yolu yapılmasına başlandı. Ahşap yürüyüş yolu çalışmaları 3 yıl sürerken, 30 kişi çalıştı. 3 kilometrelik yürüyüş yolunu kayalara sabitlemek için yaklaşık 50 santimetre boyunda 260 bin cıvata kullanıldı. Kayalar delinerek yürüyüş yolu için platformlar oluşturuldu. Yürüyüş yolunun ahşapları ve korkulukları yerleştirildikten sonra, önümüzdeki aylarda bölgeye gelecek turistlerin yol güzergahında güvenli bir şekilde yürüyüş yapabilmeleri için güvenlik riskinin fazla olduğu bölgelerinin üst kısımlarına çelikten tel yapılarak, kaya parçalarının yürüyüş yoluna gelmesi engellenecek. Yolun gelecek yıl Mayıs ayında ziyarete açılması bekleniyor.

60 METRE YÜKSEKLİKTE

3 kilometrelik yürüyüş yolu boyunca zaman zaman kanyonun tabanından 50-60 metre yüksekliğe demir kazıklarla sabitlenen platform üzerine ahşap yol yapıldı. Büyük heyecan yaşanmasına neden olan ve 2 saatlik yürüyüş zamanının aldığı Horma Kanyonu yürüyüş yolunun birçok doğaseverin gözdesi haline geleceği tahmin ediliyor. Yürüyüş yoluna gelen ailelerin bebek arabalarıyla birlikte rahatça ilerlemeleri için özel bir teknik de uygulandı.

CAZİBE MERKEZİ OLACAK

Doğa Koruma ve Milli Parklar 10. Bölge Müdürü Hasan Başyiğit yaptığı açıklamada, "Küre Dağları Milli Parkımız Kastamonu ve Bartın sınırları içerisinde bulunan 37 bin hektarlık alanı kaplayan bir yerimizdir. Biyo çeşitlilik açısından dünyada 100 sıcak noktada, Türkiye´de ise 9 sıcak nokta arasında yer almaktadır. Milli parkımız dünyada tanınan bir alanımızdır. Avrupa Panparks ile Yabanıl Platin sertifikasına sahiptir. Burada kanyonlar şelaleler ve mağaralar çok dikkat çekiyor. Son yıllarda da ziyaretçi sayısını arttığı görüyoruz" dedi.

Horma Kanyonu'nu tüm insanların görmesini istediklerini ifade eden Başyiğit şöyle konuştu:

"Horma Kanyonumuzu tüm insanlarımızın görmesi ve bu heyecanı yaşamasını istedik. Geçmişte bir proje yapılmış, o zaman yapılan proje kanyon tabanına çok yakın olduğu için sel baskınlarında zarar görerek, işlevsiz hale gelmişti. Artık Horma Kanyonu, Ilıca Şelalesi ile birleşti. Kanyonun girişinden 3 kilometrelik yürüyüşle Ilıca Şelalesi'ne yürünecek ahşap sağlam bir platform yaptık. Türkiye´de ve dünyada bulunan kanyonlar arasında bizim Horma Kanyonu'nda, kayaların delinerek uyguladığımız 3 kilometrelik yürüyüş yolu hiçbir yerde yok, burası da dünyada bir ilk olmuş oldu. Bu açıdan da bizim için çok önemli ve nadide bir yer oldu. Burası milli parkımızın en çok ziyaretçi çekecek, cazibe merkezlerimizden birisi olacaktır. Herkesi buraya bekliyoruz."





KASTAMONU 25 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:35

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