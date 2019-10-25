Başkan Kavaklıgil, pankart açarak park isteyen çocuğa kayıtsız kalmadı

Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, mahalle ziyaretlerinde ilginç bir olayla karşılaştı. Mahallelerini ziyaret edeceklerini öğrenen çocuklar, pankart açarak ‘sayın başkanım, park istiyoruz, park’ yazısı yazdı. Yazıyı gören Başkan Kavaklıgil, çocuğun yanına giderek en kısa sürede parkın yapılacağını kaydetti.

İlçenin sorunlarını yerinde tespit etmek amacıyla mahalle gezilerine devam eden Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, Harsat Mahallesini ziyaret etti. Burada muhtar ve mahalle sakinleriyle bir araya gelen Başkan Kavaklıgil, vatandaşların istek ve taleplerini yerinde dinleyerek incelemelerde bulundu.

Eksiklikleri görme açısından halkla birlikte olmanın önemli olduğuna dikkat çeken Başkan Kavaklıgil, gittiği mahallelerde vatandaşın talep ve isteklerini yerinde görerek çalışmalar hakkında inceleme yaptığı söyledi.

Mahallede gezdiği sırada ilginç bir olayla da karşılayan Başkan Kavaklıgil, bir çocuğun pankart açtığını ve pankartın üzerinde de ‘sayın başkanım, park istiyoruz, park’ yazısını gördü. Bunun üzerine pankartın olduğu tarafa yönelen ve çocuğun yanına giden Başkan Kavaklıgil, çocuğun açtığı pankart karşısında şaşkınlığını gizleyemeyerek, bir süre sohbet etti.

Başkan Kavaklıgil, “En kısa zamanda senin bu isteğin belediyemiz tarafından yerine getirilecektir” dedi.

KASTAMONU 25 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:35

GÜNEŞ 07:00

ÖĞLE 12:34

İKİNDİ 15:29

AKŞAM 17:58

YATSI 19:18

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.