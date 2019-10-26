Trafik ekipleri, traktör sürücülerine reflektör dağıttı

Bugün ne oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kastamonu Emniyet Müdürlüğüne bağlı Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından traktör sürücülerine reflektör dağıtıldı.

Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, "Reflektör Takın Hayatlar Kararmasın" projesi kapsamında KastamonuTaşköprü yolu Şeker Fabrikası önünde uygulama yaptı. Uygulamada traktör sürücüleri el broşürü dağıtılarak olası kazalar hakkında bilgilendirildi. Ayrıca tarım araçlarında kullanılan römorkların daha görünür olması ve bu sayede tarım araçlarının karıştığı kazaların önüne geçmek amacıyla "Reflektör Takın Hayatlar Kararmasın" projesi kapsamında 250 adette reflektör traktör sürücülerine dağıtıldı.

Bölge trafik ekipleri, bin adette el broşürü dağıtımı yapılarak sürücülere bilgilendirdi.

KASTAMONU 26 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:36

GÜNEŞ 07:01

ÖĞLE 12:34

İKİNDİ 15:27

AKŞAM 17:56

YATSI 19:17

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.