Kastamonu’da yaşlı adam evinde ölü bulundu

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Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde yaşlı adam evinde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Taşköprü ilçesine bağlı Armutlu köyü Matır Mahallesinde ikamet eden ve yalnız yaşayan 69 yaşındaki Mustafa Matracı, yakınları tarafından evinde ölü bulundu. İhbar üzerine olay yerinde jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri incelemelerde bulundu. Ardından Matracı’nın cenazesi, Taşköprü Devlet Hastanesinin morguna kaldırıldı.

KASTAMONU 26 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:36

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