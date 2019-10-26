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Tosya’da icazet merasimi düzenlendi

İHA

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde hafızlığını tamamlayan 19 hafız ve hafize için hafızlık icazet merasimi düzenlendi.

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde hafızlığını tamamlayan 19 hafız ve hafize için hafızlık icazet merasimi düzenlendi.
Tosya ilçesinde 13’ü erkek, 6’sı kız olmak üzere hafızlığını tamamlayan 19 kişi için hafızlık icazet merasimi düzenlendi. İlçede geleneksel hale gelen hafızlık merasimi bu yılda Tosya Müftülüğü organizesinde görkemli bir törenle gerçekleştirildi.
Sabah saatlerinde başlayan ve ilçe halkının yoğun ilgi gösterdiği hafızlık icazet merasimine Kaymakam Deniz Pişkin, Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, İlçe Emniyet Müdürü Cenk Demir, protokol üyeleri, SKT temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
Belediye Düğün Salonunda kahvaltı eşliğinde başlayan hafızlık icazet töreninde saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Kur’anı Kerim Tilaveti ve ilahiler kasideler okundu.
Açılış konuşmasını İlçe Müftüsü Halil İbrahim Sabırlı yaptı. Katılımcılara hoş geldiniz dileklerini ileten Sabırlı, “Kur’anı Kerimi ezberleyip hafız olan kişiler Allah’ın kitabını kendilerine emanet ettiği seçkin kişilerdir. Dünyada nail olunabilecek en büyük manevi bir makamdır, hafızlık” dedi.
Törende konuşan Kastamonu İl Müftü Yardımcısı Metin Aykut; “Sizler Allah’ın kelamını Kur’anı Azimüşşanı ezberleyen onu ezberleten öğreten hocalarımızın ve öğrencilerimizin hafızlarımızın sevinçlerini paylaşmak üzere sabahın erken vaktinde şu güzide mekanı tıklım tıklım doldurdunuz. Hepinizden Rabbim razı olsun. Rabbim hepinize rahmetini bol bol üzerinize ihsan eylesin. Hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz” dedi.
Törende konuşan Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil; “İslamiyet İslam Dünyası İslam Coğrafyası içerisinde Müslümanların pırlantası olarak adlandırılır hafızlarımız. İslamiyeti anlatmak, aktarmak, kuşaktan kuşağa götürebilmek için bizim onlara ihtiyaçlarımız vardır. Ezber yapmak kadar anlamak ve anlatmak da vardır hafızlıkta. Velhasıl hafızlık bir gönül işidir. Bazen sevmek, bazen anlamak, bazen teslim olmak şeytanla işi olmamak hafızlığın özverili olmasıyla vücut bulacaktır” diye konuştu.
Törende konuşan Kaymakam Deniz Pişkin, “Yaşadığımız zaman dilimi itibariyle Kur’anla muhabbetini daha çok artırması gereken bir zamanda yaşadığımızı hatırlatmak istiyorum. Bütün kadim değerlerin bütün insani ahlaki değerlerin erozyona uğradığı kültürel dejenerasyonun hat safhaya ulaştığı bir zamanda annenin kocasıyla evladın babasıyla muhabbetinin neredeyse aşınıp yıpranıp kopma noktasına geldiği bir zamanda Kur’ana olan ilgimizi, muhabbetimizi artırmalıyız ve bu konuda da bize öncelik edecek kişiler bu anlamda bu işin ilmini layıkıyla almış ve Kur’anı hatmetmiş değerli hafızlarımızdır, değerli din adamlarımızdır. O yüzden onlara her zaman ki yada sıradan tutu ve davranışlarımızın ötesinde çok daha ilgi ve alaka göstermek zorunda olduğumuzu ben en azından kendi adıma bunu hissettiğimi ifade etmek istiyorum” dedi.
Konuşmaların ardından hafızlara çeşitli hediyeler verildi.
Törende ayrıca emekli olan İlçe Başvaizi Muhsin Özdemir’e verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür plaketi verildi.
Hafızların bundan sonraki hayatlarını başarılı ve huzurlu şekilde devam ettirmeleri için dua edildi.
Salon programının ardından hafızlar kortej eşliğine önce Ulucami’ye gitti. Burada yapılan duanın ardından yine kortej eşliğinde Meraşi Abdurrahmanpaşa Camine gitti.
Abdurrahman Paşa Camisinde yapılan programda hafızlar Kur’anı Kerim’den aşir okuyarak katılımcılara Kur’an ziyafeti verdi.

KASTAMONU

26 Ekim 2019 Cumartesi

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