Kastamonu'da tarihi konak kül oldu

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Kastamonu merkez Örencik köyünde çıkan yangında tarihi konak kül oldu.

Edinilen bilgiye göre, merkez Örencik köyü Kavacık Mahallesinde bulunan tarihi konakta henüz nedeni belirlenemeyen yangın çıktı. Oturanın olmadığı tarihi konak tamamen yanarken can kaybı yaşanmadı.

İtfaiye ekiplerince müdahale edilen yangında soğutma çalışmaları sürüyor.

KASTAMONU 27 Ekim 2019 Pazar İMSAK 05:37

GÜNEŞ 07:03

ÖĞLE 12:34

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AKŞAM 17:55

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